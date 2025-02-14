#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: @edamskaisti/Facebook

Recepte, kas apburs: karameļu – banānu kūka bez cepšanas 0

Nav jābūt konditoram, lai pagatavotu šo karameļu un banānu sapni! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Pamatne:
1. 170g bezcukura cepumi (vai savi iecienītākie);
2. 2 ēdamkarotes riekstu sviests;
3. Piens (pāris ēdamkarotes).

Virskārta:
1. 400g krēmsiers;
2. 2 lieli banāni;
3. Kripatiņa citrusaugļu sulas;
4. 150g Spilva karameļu mērces;
5. Saujiņa grauzdēti zemesrieksti;
6. 2 ēdamkarotes želatīns (+ ūdens tā uzbriedināšanai).
7. Vaniļas ekstrakts pēc gaumes.

Dekors – karamelizēts popkorns, karameļu mērce, zemesrieksti, vai cepumu drupačiņas.

Pagatavošana:
1. Želatīnu aplej ar ūdeni un liek maliņā uzbriest.
2. Kūkas vieni izklāj ar cepampapīru (arī maliņas).
3. Sasmalcina cepumus, sajauc ar riekstu sviestu un pienu, līdz iegūst viendabīgu, veidojamu masu. Izlīdzina to kūkas veidnē, un novieto ledusskapī atpūsties.
4. Bļodā sablenderē krēmsieru ar banāniem, pievieno vaniļu, karameļu mērci un rūpīgi izmaisa.
5. Izkausē želatīnu (mikroviļņu krāsnī tas aizņem 15-20sekundes), mazliet pagaida, līdz tas atdziest un ieputo kūkas masā.
6. 1/3 masas lej uz kūkas pamatnes, tad to pārkaisa ar zemesriekstiem un mazliet karameļu mērci un lej atlikušo masu. Augšinu uzrotā vēlreiz ar karameļu mērci.
7. Kūku novieto ledusskapī uz vairākām stundām, lai garšas sadraudzējas:)
Gatavo kūku dekorē un pasniedz.

Lai labi garšo!

