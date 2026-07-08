Patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” jaunā vadītāja Vita Klubure: “Mans prioritārais uzdevums, stājoties amatā, ir nodrošināt kārtību” 0

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LA.LV
20:03, 8. jūlijs 2026
Viedokļi

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” pašlaik uzturas aptuveni 420 cilvēku, un centra vadība uzsver, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt gan kārtību centra teritorijā, gan apkārtējo iedzīvotāju drošības sajūtu. Par ieviestajiem noteikumiem un ikdienu centrā “TV24 Svarīgais 3 minūtēs” stāstīja Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” vadītāja Vita Klubure.

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Klubure skaidro, ka centrā šobrīd uzturas patvēruma meklētāji no dažādām valstīm, tostarp Afganistānas, Ēģiptes un Subsahāras reģiona valstīm.

Viņa stāsta, ka ieviesti vairāki jauni iekšējās kārtības noteikumi, lai veicinātu disciplīnu un drošību.

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“Centra teritorija tiek slēgta pēc plkst. 23.00, tiek ievērots klusums nakts laikā. Tāpat ir ieviesti ierobežojumi saistībā ar to, ka mēs esam savienojuši dienas naudas izsniegšanu ar uzkopšanas grafikiem. Cilvēkiem ir jāuzkopj telpas un jāuztur apkārtējā teritorija, un tikai tad, kad ir nodrošināta iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, viņi var saņemt savas dienas naudas izmaksu. Papildus tam ir izvietots diennakts policijas postenis. Esam piesaistījuši arī papildu apsardzes posteni,” skaidro centra vadītāja.

Runājot par centra iemītnieku attiecībām ar personālu, Klubure norāda, ka būtisku konfliktu neesot.

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