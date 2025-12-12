Pavasaris decembrī: piektdienas laika prognoze iepriecina 0
Piektdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no +5,4 grādiem Alūksnē līdz +8,5 grādiem Rucavā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
12. decembra siltuma rekordi nav pārspēti, jo 2000. gadā gaisa temperatūra bija par vienu diviem grādiem augstāka.
Debesis pārsvarā mākoņainas, daudzviet līst, nokrišņi ir īslaicīgi.
Pūš lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz ļoti laba.
Rīgā lielākoties mākoņains rīts, mērenu rietumu vēju nomaina ziemeļu vējš, gaisa temperatūra +7 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +7,9 grādiem Ainažos un Skultē līdz +9,4 grādiem Daugavpilī. 24 novērojumu stacijās tika pārspēts 11. decembra siltuma rekords.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 11. decembrī bija +21..+22 grādi Spānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -28..-30 grādi Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas ziemeļos.
Piektdien Latvijā ar ziemeļu vēju sāks ieplūst vēsāks un sausāks gaiss, prognozē sinoptiķi.
Daudzviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Mākoņu kļūs mazāk, vakarā jau lielā valsts daļā gaidāms skaidrs laiks, vairāk mākoņu saglabāsies Kurzemē.
Ziemeļu vēja ātrums brāzmās vietām valsts centrālajā un austrumu daļā sasniegs 13 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no nulle grādiem Alūksnē līdz +6 grādiem Liepājā. Vakarā daudzviet valstī temperatūra noslīdēs zem nulles, atsevišķos ceļu posmos iespējams apledojums.
Rīgā iespējams neliels un īslaicīgs lietus, pievakarē laiks skaidrosies. Gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4 grādiem pēcpusdienā un līdz nulle grādiem vakarā.
Somijā un Zviedrijā pastiprinās anticiklons, tā ietekmē ieplūst vēsāks gaiss no ziemeļiem. Atmosfēras spiediens Latvijā no rīta 1008-1013 hektopaskāli jūras līmenī, gaidāma tā paaugstināšanās.