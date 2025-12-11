VIDEO. Sloka necieš pat citas slokas tuvumu — bet “Drauga Spārns” izdodas izglābt pat šādus putnus 0
Rudens migrācijas laikā pie “Drauga Spārns” nonāk arvien vairāk sloku — ļoti tramīgu, solitāru un jutīgu putnu, kuri īpaši cieš pilsētvidē.
Lidojumā slokas bieži saduras ar ēkām un stiklotām virsmām, jo atspīdumos redz debesis un pilnā ātrumā triecas tieši logā. Daudzas no tām gūst smagas galvas, acu un knābja traumas, lūzumus, bet nereti sitiens ir letāls.
Tie putni, kuri vēl ir dzīvi, bieži nonāk uz zemes apdulluši un nespēj lidot — tajā brīdī tos apdraud kaķi, suņi un citi dzīvnieki. Slokas ir ārkārtīgi jūtīgas pret stresu: tās necieš pat citas slokas klātbūtni, kur nu vēl cilvēku. Tādēļ jebkura darbība ar viņām ir īsa, precīza un vienlaikus ļoti atbildīga, jo pārlieku ilga barošana, zāļu došana vai aprūpe var beigties letāli. Turklāt slokas ēd tikai sliekas, kas ne vienmēr pieejamas pietiekamā daudzumā, un lielākoties tām jāpalīdz ēst ar roku.
Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, “Drauga Spārns” šosezon dažu nedēļu laikā palīdzējis atgriezties dabā četrām slokām. Organizācija dalās priekā par viņu atgūto lidojuma brīvību — katrs šāds stāsts ir gandrīz kā mazs brīnums, ņemot vērā putnu trauslumu un kaprīzo dabu.
“Drauga Spārns” nesaņem finansējumu ne no valsts, ne pašvaldības un pastāv tikai pateicoties cilvēku ziedojumiem. Informācija par atbalsta iespējām atrodama viņu “Facebook” lapā.