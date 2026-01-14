Vīrietis kafejnīcā it kā noskenē digitālās ēdienkartes QR kodu, taču tas, ko viņš tur ieraudzīja, pārsteidza viņu pašu 0
Daudziem jau ierasts, ka restorānos vai kafejnīcās ēdienkarti var apskatīt, vienkārši noskenējot QR kodu. Tomēr šāds solis var izrādīties visai nepatīkams. Tā vietā, lai pasūtītu maltīti, var negribot noslēgt dārgu un grūti atceļamu abonementu, vēsta lietuviešu portāls “Lrytas”.
Tieši ar šādu pieredzi saskāries lietuvietis Roberts, kurš devās uz “Čili Pizzu” Kauņā. Pēc ierašanās restorānā viņam piedāvāja skenēt QR kodu, jo papīra ēdienkartes restorānā vairs neesot. “Tā kā mans telefons pats nenoskenē QR kodus, biju lejupielādējis kādu QR kodu skanēšanas programmu, kas jau iepriekš mani tracināja ar uzbāzīgām reklāmām, bet citu variantu nebija,” stāsta Roberts.
Noskenējot QR kodu, atvērusies it kā “Cili Pizzas” mājaslapa un apakšā uzraksts “Atvērt”. Pieņemot, ka uzspiežot uz “atvērt”, atvērsies ēdienkarte. Tobrīd viņam lūgts ievadīt tālruņa numuru. “Es tajā brīdī nodomāju, kāpēc viņiem nepieciešams man numurs, lai es varētu pasūtīt ēdienu? Vai tas nepārkāpj likumu? Bet es to visu tikai nodomāju pie sevis, ievadīju, jo ļoti gribēju ēst,” saka Roberts.
Turklāt atvērtajā logā arī esot bijis jāievada četru ciparu kods. Roberts to izdarīja. Pēc tam atvērās jauna vietne, kuru nekavējoties bloķēja tālruņa drošības programmas. Tieši tad viņš saprata, ka kaut kas nav kārtībā.
“Es atkal atvēru to īsziņu ar kodu – tās beigās bija rakstīts, ka, ievadot kodu, es abonēju kaut kādu spēļu pakalpojumu paketi par 4 eiro un 20 centiem nedēļā,” atceras Roberts.
Pēc laika pienākusi vēl viena īsziņa: “Vēl viena īsziņa ar aicinājumu noklikšķināt uz vēl aizdomīgākas saites vai nosūtīt īsziņu, lai atceltu pakalpojumu. Tā viņi mēģināja no manis izspiest vēl vairāk naudas.”
Neko nespiežot, viņš nekavējoties sazinājās ar savu telefona operatoru, kas abonementu atcēla.
Ar līdzīgu pieredzi saskārusies arī kāda cita lietuviete, jo pirms kāda laika viņas dēla skolotāja atsūtījusi QR kodu ar piezīmi, ka skolēni šeit atradīs izglītojošus materiālus.
“Pēc koda noskenēšanas parādījās logs ar lūgumu reģistrēties portālā. tobrīd šķita loģiski, ka mācībām nepieciešamais materiāls būs pieejams, izmantojot QR kodu. Pat nešķita dīvaini, ka par to bija jāmaksā: galu galā mēs pērkam vingrinājumus, un dažas mācību grāmatas ir pieejamas tikai elektroniskā formātā, tāpēc kāpēc nevarētu būt maksa dažu eiro apmērā katru mēnesi,” sacīja sieviete.
Tomēr, tiklīdz viņa reģistrējās un ieraudzīja logu ar milzum daudz spēlēm, viņa saprata, ka pie kārotajiem mācību materiāliem netiks.