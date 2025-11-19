Vai ar “paldies” pietiks? Ēdināšanas nozares pārstāvis vērš uzmanību uz kādu ļoti nesakārtotu jautājumu 0
17:51, 19. novembris 2025
Stāsti Izpēte

Publiskajā telpā bieži lasāmas diskusijas par norēķiniem skaidrā naudā un ar karti – jāsecina, ka iedzīvotāji vairumā gadījumu priekšroku dod tieši bezskaidras naudas norēķiniem, un tas īpaši skar ēdināšanas nozari.

Ēdināšanas nozarē dzeramnauda ilgstoši kalpojusi kā personīgs novērtējums viesmīļa darbam, bet šajā bezskaidras naudas “laikmetā” nozare piedzīvo pārmaiņas. Daudzi klienti gribētu atstāt dzeramnaudu arī tad, kad maksā ar karti vai telefonu, taču tehniski tas bieži nav iespējams, ja vien makā nav aizķēries kāds lieks eiro.

Daudzviet pasaulē dzeramnauda no klientiem netiek gaidīta, tā jau ir iekļauta rēķinā. Savukārt Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kas dzeramnaudu piedāvā atstāt arī elektroniski – brīdī, kad tiek veikta samaksa par saņemto pasūtījumu, taču tā nav visur.

LA.LV lūdza komentāru vienam no populārākajiem ēdināšanas uzņēmumiem, lai noskaidrotu, kā, runājot par dzeramnaudām, mainījušies cilvēku paradumi un vai, ieviešot elektronisku dzeramnaudas iekasēšanu, no šīs summas jāmaksā nodokļi.

Lūk, “Tiamo” grupas valdes priekšsēdētāja Toma Zukuļa komentārs!

Dzeramnaudas jautājums ēdināšanas nozarē vienmēr ir bijis zināms tabu. Tradicionāli netiek daudz runāts, un dažbrīd ir pat nedaudz jāizliekas, ka nemaz nezinām, ka dzeramnaudas eksistē. Mēs kā uzņēmums neuzdodam darbiniekiem jautājumu, vai klienti atstāj dzeramnaudu, cik atstāj un kādas ir tendences.

Ir ļoti skaidri novērojams – būtiski mainās cilvēku norēķinu paradumi. Ja agrāk dominēja skaidrās naudas maksājumi, tad patlaban lielākā daļa klientu izvēlas norēķināties ar maksājumu karti. Jaunie paradumi, visticamāk, neizbēgami ietekmē arī dzeramnaudas apjomus.

Patlaban viena no lielākajām problēmām ir tā, ka elektroniskās dzeramnaudas risinājumi nav pietiekami sakārtoti.

Ja dzeramnauda tiek ieskaitīta uzņēmuma kontā, tā var tikt uzskatīta par darba samaksu – tātad no tās tiek aprēķināts PVN un visi darba algas nodokļi. Rezultātā tikai neliela daļa no klienta atstātās dzeramnaudas nonāk līdz viesmīlim.

Mēs testējam risinājumus, kas ļauj klientiem atstāt dzeramnaudu kopā ar kartes maksājumu, bet līdzekļi nonāk tieši darbinieka kontā, nevis uzņēmumā. Šādu modeli nodrošina specializēti operatori, kas uzņemas visu grāmatvedību, nodokļu aprēķinu un atskaites.

Tas darbiniekam rada drošību, ka viss notiek legāli un caurspīdīgi. Šis risinājums noteikti ir izdevīgs darbiniekam, bet uzņēmumiem tas ne vienmēr ir vienkārši vai finansiāli izdevīgi.

Domājams, ka tuvākajā laikā parādīsies arvien vairāk inovatīvu piedāvājumu, kas ļaus sakārtot dzeramnaudu jautājumu, un tirgus pakāpeniski atradīs sabalansētu risinājumu starp darbinieku, uzņēmumu un klientu interesēm.

LA.LV Aptauja

Vai esi saskāries ar situāciju, kad vēlies atstāt dzeramnaudu, bet tas nav iespējams, jo līdzi nav skaidras naudas?

  • Jā, regulāri
  • Jā, ir gadījies pāris reižu
  • Nē, man vienmēr līdzi ir skaidra nauda
  • Neatceros
  • Es neapmeklēju ne kafejnīcas, ne restorānus

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
