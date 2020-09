Foto: PA Images/Scanpix/LETA

Lielākā daļa no aizvadītajā diennaktī atklātā 31 jaunā inficēšanās gadījuma bijuši Kuldīgas novadā, kur reģistrēti kopumā 17 sasirgušie, bet vēl astoņi saslimšanas gadījumi atklāti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pagājušajā diennaktī konstatētie saslimšanas ar Covid-19 gadījumi reģistrēti Kuldīgas, Olaines, Salaspils, Carnikavas un Garkalnes novados, kā arī Rīgā un Daugavpilī.

Daugavpilī reģistrēti divi jauni saslimušie. Saslimstība ar Covid-19 ir atgriezusies Carnikavas un Garkalnes novados, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši, bet tagad atkal katrā no pašvaldībām reģistrēts viens inficētais. Viens jauns saslimušais reģistrēts arī Salaspils un Olaines novadā.

Savukārt no 34 cilvēkiem, kuri kopš 10.septembra ir atveseļojušies no Covid-19, visvairāk – deviņi – reģistrēti Rīgā. Pieci iedzīvotāji atlabuši arī Daugavpilī un Krāslavas novadā. Savukārt neviena saslimušā vairs nav Liepājā, Babītes un Nīcas novadā.

Pēc visām šīm izmaiņām visvairāk saslimušo ar Covid-19 pašlaik ir reģistrēti Rīgā – 123. Galvaspilsētai seko Kuldīgas novads un Daugavpils, kur katrā ir 27 inficētie.

No jaunajiem inficētajiem pa astoņiem ir vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem. Pieci saslimušie ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Savukārt pa trim saslimušajiem ir vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Tāpat ir saslimuši divi bērni vecumā līdz deviņiem gadiem un divi cilvēki, kuri ir vecāki par 70 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēts 31 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, vairums jeb 17 no tiem ir saistīti ar uzņēmumu Kuldīgā, liecina SPKC jaunākie dati.

Pēdējās septiņās dienās Latvijā ir reģistrēti 127 jauni inficētie, kas ir lielākais skaits vienas nedēļas laikā kopš marta beigām un aprīļa sākuma, kad no 30.marta līdz 5.aprīlim reģistrēja 186 jaunus infekcijas gadījumus.

Patlaban kopumā ir 307 aktīvi saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, kas ir lielākais skaits kopš 6.maija, kad valstī bija 419 aktīvi saslimšanas gadījumi.

Pagājušajā diennaktī veikts 2431 Covid-19 tests, kamēr kopumā Latvijā veikti 306 652 izmeklējumi, no kuriem 0,53% gadījumu tie bijuši pozitīvi. Tādējādi inficēšanās ar Covid-19 līdz šim tikusi laboratoriski apstiprināta 1625 personām, no kurām 1282 ir izveseļojušās, bet 36 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti divi pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 222 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.