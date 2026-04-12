"Ja vajag – uztaisi siltumnīcu un audzē pats savu pārtiku!" Gulbis norāda, ka latviešiem jābūt radošam, lai izdzīvotu
Uzņēmējs un bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis TV24 raidījumā “Preses Klubs” uzskata, ka runas par dramatisku situāciju Latvijā bieži vien ir pārspīlētas, taču vienlaikus atzīst – sabiedrībā pieaug noslāņošanās.
Viņš norāda, ka, raugoties uz kopējiem datiem, situācija nav viennozīmīgi slikta – Latvijas komercbankās uzkrāti vairāk nekā 11 miljardi eiro, kas liecina, ka daļai sabiedrības finanšu stāvoklis ir stabils. Tomēr vienlaikus ir arī cilvēki, kurus inflācija skar daudz smagāk, īpaši pieaugot pārtikas, degvielas un citu ikdienas izdevumu cenām.
Gulbis uzsver, ka Latvijā vēsturiski bijis salīdzinoši neliels vidusslānis, un šobrīd redzams, ka zemāko ienākumu grupa palielinās. Tas rada sajūtu par pieaugošu nevienlīdzību.
Tomēr viņš uz situāciju raugās arī optimistiski, norādot – Latvijā joprojām ir iespējas, īpaši tiem, kas gatavi būt elastīgi un radoši. Kā piemēru viņš min cilvēkus, kuri pamet dzīvi Rīgā vai Mārupē un pārceļas uz reģioniem, kur veido mazus uzņēmumus un dzīvo patstāvīgāk.
“Ja vajag – uztaisi siltumnīcu un audzē pats savu pārtiku,” saka Gulbis, uzsverot, ka izdzīvošanai Latvijā bieži nepieciešama iniciatīva un spēja pielāgoties.
Viņaprāt, galvenais ir nepārtraukti domāt un meklēt risinājumus, jo tieši radošums un uzņēmība ir tas, kas ļauj cilvēkiem veiksmīgi pielāgoties mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem.