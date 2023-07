Portāls LA.LV jau rakstīja, ka 14.un 15.jūlijā Rīgā, Lucavsalā divu dienu garumā notika populārais mūzikas festivāls “Positivus”, kas pulcēja Latvijā un pasaulē atzītus mūzikas māksliniekus, tūkstošiem mūzikas fanu un citus interesentus. Šodien svētdienā, kad festivāls izskanējis, arī soctīklos manāma rosība – komentāri par piedzīvoto, redzēto, dzirdēto “Positivus” festivālā.

Piedāvājam soctīklu komentāru izlasi par to, ko tad šodien tauta runā…

Positivus organizators sniedz interviju Delfiem ģērbies svārkos?! Ok, vairs nav šaubu, ka arī turpmāk pasākuma headlaineri būs “krāsainajam” Smitu Semam līdzīgie. pic.twitter.com/PK4wzNLo8s

Apgalvot,ka parastā nedēļas nogalē, kad festivāls nenotiek, tie paši ir 10000 Latvijas iedzīvotāji dodas uz kafejnīcām/bāriem Rīgā ir ļoti liels pieņēmums.

Positivus ir gada notikums un uz to brauc no visas Latvijas. Pieņemt,ka visi viņi ir "norma" ir nepareizi no datu viedokļa.

