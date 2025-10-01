Minhenē alus festivāls &#34;Oktoberfest&#34; šogad 2019.gadā svinēja 209.gadadienu!
Minhenē alus festivāls "Oktoberfest" šogad 2019.gadā svinēja 209.gadadienu!
Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Pēc sprādziena Minhenē atlikta populārā festivāla “Oktoberfest” atvēršana 0

LETA
13:22, 1. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pēc sprādziena Minhenē trešdien atlikta alus svētku “Oktoberfest” atvēršana. Policija paziņoja, ka degošajā ēkā atrasti arī slazdi ar spridzekļiem, un izsaukti speciālisti, lai tos neitralizētu.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
TV24
“Paskatieties uz Raimondu Paulu – kāda izdienas pensija!?” Uzņēmēja rosina par izdienas pensijām domāt plašāk
Kokteilis
Kāds vīrietis vajadzīgs katrā zodiaka zīmē dzimušai sievietei
Lasīt citas ziņas

Ierodoties notikuma vietā, policisti atrada pilnībā izdegušu furgonu un ievainotu cilvēku pie tuvējā ezera, kas pēc tam nomira.

Policija pieļauj, ka notikusi tīša dedzināšana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šodien tiks sasaukta vēl viena ārkārtas Saeimas sēde
Daudz kas nav pieejams – valsts iestāžu mājaslapas piedzīvo apjomīgu uzbrukumu
Kabatā ne centa. Kāda ir bezskaidras un skaidras naudas attiecība maciņos?

“Oktoberfest” pasākumu sākums atlikts, jo pastāv aizdomas, ka šis incidents varētu būt saistīts ar citām vietām Minhenē, tai skaitā festivāla norises vietu.

Ik gadu festivāls piesaista aptuveni sešus miljonus apmeklētāju, bet 2023.gadā tika sasniegts apmeklētāju rekords. Togad “Oktoberfest” apmeklēja septiņi miljoni cilvēku.

“Oktoberfest” tiek uzskatīts par lielāko šāda veida pasākumu pasaulē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tas var nostādīt Berlīni visai delikātā un nepatīkamā situācijā. Aizturēts vēl viens “Nord Stream” spridzinātājs
“Ebreji šeit nav laipni gaidīti!” Veikala skatlogs Vācijā šokē sabiedrību
Vīrietis un divi bērni sadeg dzīvi “Teslā” šīs mašīnas īpatnības dēļ
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.