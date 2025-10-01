Pēc sprādziena Minhenē atlikta populārā festivāla “Oktoberfest” atvēršana 0
Pēc sprādziena Minhenē trešdien atlikta alus svētku “Oktoberfest” atvēršana. Policija paziņoja, ka degošajā ēkā atrasti arī slazdi ar spridzekļiem, un izsaukti speciālisti, lai tos neitralizētu.
Ierodoties notikuma vietā, policisti atrada pilnībā izdegušu furgonu un ievainotu cilvēku pie tuvējā ezera, kas pēc tam nomira.
Policija pieļauj, ka notikusi tīša dedzināšana.
“Oktoberfest” pasākumu sākums atlikts, jo pastāv aizdomas, ka šis incidents varētu būt saistīts ar citām vietām Minhenē, tai skaitā festivāla norises vietu.
Ik gadu festivāls piesaista aptuveni sešus miljonus apmeklētāju, bet 2023.gadā tika sasniegts apmeklētāju rekords. Togad “Oktoberfest” apmeklēja septiņi miljoni cilvēku.
“Oktoberfest” tiek uzskatīts par lielāko šāda veida pasākumu pasaulē.