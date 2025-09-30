Tas var nostādīt Berlīni visai delikātā un nepatīkamā situācijā. Aizturēts vēl viens “Nord Stream” spridzinātājs 0
Polijā aizturēts vēl viens Ukrainas pilsonis, kas tiek turēts aizdomās par gāzesvada “Nord Stream” spridzināšanu, ziņo poļu radiostacija RMF24. Saskaņā ar radiostacijas rīcībā esošajām ziņām, pamatojoties uz Vācijas izsniegto Eiropas aizturēšanas orderi, aizturēts kāds Volodimirs Z.
Nedz Polijas prokuratūra, nedz Vācijas izmeklēšanas iestādes pagaidām nekādus komentārus nav sniegušas.
2022.gada septembra beigās gāzesvadus “Nord Stream” sabojāja vairāki sprādzieni.
“Nord Stream 1” iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā.
Savukārt “Nord Stream 2” vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.
Augustā kļuva zināms, ka Itālijas policija saistībā ar gāzesvada spridzināšanu aizturējusi Ukrainas pilsoni Serhiju K, un 16.septembrī tiesa lēma viņu izdot Vācijai, kur viņam izvirzītas vairākas apsūdzības, tajā skaitā par terorismu.
Aizturētais savu vainu noliedzis.
Vācijas izmeklētāji apgalvo, ka tiem izdevies noskaidrot visu gāzesvada “Nord Stream” spridzināšanā iesaistīto personības.
Saskaņā ar izmeklētāju viedokli spridzinātāju grupā bijuši septiņi cilvēki – četri ūdenslīdēji, spridzināšanas speciālists, kuģa kapteinis un grupas vadītājs, Itālijā aizturētais Serhijs K.
Lai gan viņi izmantojuši viltus identitātes, robežas diversantu grupas locekļi šķērsojuši, izmantojot īstas pases. Tas, pēc izmeklētāju domām, liecina, ka viņiem bijis augsta ranga Kijivas amatpersonu atbalsts.
Tajā pašā laikā virkne Eiropas politiķu, īpaši Austrumeiropā, norādījuši, ka “Nord Stream” no Krievijas agresijai pakļautās Ukrainas viedokļa ir leģitīms militārs mērķis.
Piemēram, Polijas premjerministrs Donalds Tusks, reaģējot uz Berlīnes apgalvojumiem, ka gāzesvadu “Nord Sream” spridzināšanā iesaistīta gan Kijiva, gan Varšava, pērn izteicās, ka vienīgais, kas tagad darāms “Nord Stream” “patroniem un iniciatoriem” ir “atvainoties un aizvērties”.