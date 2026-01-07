Foto: Anastasia_Panait/SHUTTERSTOCK

23:01, 7. janvāris 2026
Receptes

Ja pēc svētkiem palikušas pāri piparkūkas, tās var kļūt par garšīgu piedevu vai desertu.

Būs vajadzīgs piens, tēja vai kafija, kā arī piparkūkas.

Piparkūkas smalki saberž vai sablendē līdz pulvera konsisten­cei, lai dzērienā neveidojas lielas nogulsnes un vienmērīgāk izšķīst. Šādu pulveri var pievienot kafijai, tējai vai karstajam pienam.

