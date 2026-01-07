Pēc svētkiem palika pāri piparkūkas? Lūk, kā no tām pagatavot gardus dzērienus 0
Ja pēc svētkiem palikušas pāri piparkūkas, tās var kļūt par garšīgu piedevu vai desertu.
Būs vajadzīgs piens, tēja vai kafija, kā arī piparkūkas.
Piparkūkas smalki saberž vai sablendē līdz pulvera konsistencei, lai dzērienā neveidojas lielas nogulsnes un vienmērīgāk izšķīst. Šādu pulveri var pievienot kafijai, tējai vai karstajam pienam.