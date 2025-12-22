Pamēģini šo recepti, nenožēlosi! Piparkūkas ar karamelizētu cukuru 0
Ja sakām – Ziemassvētki, vispirms iedomājamies piparkūkas, jo tās ir būtiska ziemas saulgriežu mielasta sastāvdaļa. Tikko izceptu piparkūku aromātu grūti pārspēt, ja nu vienīgi ar speķa pīrādziņu smaržu.
Sastāvdaļas 1 kg mīklai:
480 g kviešu miltu
180 g sviesta
300 g brūnā karamelizētā cukura
100 g kartupeļu cietes
100 ml ūdens
1 ēdamkarote citrona sulas
1 ēdamkarote medus
1 tējkarote cepamā pulvera
1/4 tējkarotes sodas
Garšvielas:
1 tējkarote malta kanēļa
1 tējkarote malta koriandra
1 tējkarote malta muskatrieksta
pustējkarote maltu krustnagliņu
pustējkarote maltu melno piparu
1/4 tējkarotes malta zaļā kardamona
1/4 tējkarotes maltu smaržīgo piparu
Pagatavošana
Katliņā ielej 100 ml ūdens un ieber brūno cukuru. Karsē uz lēnas uguns, maisa, kamēr cukurs izšķīdis. Pievieno sviestu un uz lēnas uguns kausē, nepārtraukti maisot.
Ļoti svarīgi masu neuzvārīt!
Iepriekš sagatavo garšvielas, tās samaļot kafijas dzirnaviņās. Kad sviests izkusis, masai pieber samaltās garšvielas un pielej citrona sulu. Pēc tam pievieno medu un masu rūpīgi samaisa, līdz tā ir viendabīga.
Kviešu miltiem pievieno kartupeļu cieti un samaisa. Pieliek cepamo sodu un pulveri. Pēc tam miltu maisījumu pieber brūnajai medus, sviesta un garšvielu masai. Rūpīgi samaisa – mīkla nav jāmīca, visas sastāvdaļas ideāli sajaucas, veidojot viendabīgu masu.
Tas nekas, ka mīkla sākumā šķiet par mīkstu: kad tā pastāv, kļūst ievērojami cietāka. Ja vēl pievieno miltus, pēc tam šo akmenscieto masu vairs nevarēs ne izmīcīt, ne izrullēt.
Mīklu ietin pārtikas plēvē un ievieto ledusskapī uz 2–3 stundām. Pirms izmanto, tā jāizņem no ledusskapja un jāatstāj virtuvē pāris stundu, lai sasilt. Tad izmīca, līdz kļūst elastīga. Ideāli, ja mīkla ledusskapī var pastāvēt 1–2 nedēļas, – tad tā nobriest, piparkūkas ir aromātiskākas un gardākas, taču var cept arī pēc 3 stundām.
Izrullē mīklu, ar formiņām izspiež piparkūkas un cep cepeškrāsnī 160 oC aptuveni 10 minūtes (cepšanas laiks var mainīties atkarībā no tā, cik plāni izrullēta mīkla). Ja vēlas, izceptās piparkūkas var rotāt ar glazūru.