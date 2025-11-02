Pēc tikšanās ar Sji Dzjiņpinu Tramps izplatījis noslēpumainu paziņojumu par “mūžīgo mieru” 59
ASV prezidents Donalds Tramps pēc tikšanās ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu izraisījis plašas diskusijas ar savu jauno paziņojumu par “mūžīgo mieru”. Kā norādījis Tramps, tikšanās esot bijusi “lieliska abām valstīm” un sniegšot pamatu ilgstošam mieram un panākumiem, vēsta ārvalstu mediji.
Savā ierakstā sociālajā tīklā “Truth Social” Tramps paudis: “Mana G2 līmeņa tikšanās ar prezidentu Sji Dzjiņpinu no Ķīnas bija lieliska abām mūsu valstīm. Tā novedīs pie mūžīgā miera un panākumiem. Lai Dievs svētī gan Ķīnu, gan ASV.”
Ar terminu “G2” Tramps apzīmēja ciešu partnerības formātu starp ASV un Ķīnu. Šādu jēdzienu 2005. gadā ieviesa amerikāņu ekonomisti, lai aprakstītu potenciālu sadarbību starp divām pasaules vadošajām ekonomikām.
Tikmēr “Financial Times” ziņoja, ka Tramps ir atcēlis plānoto tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, jo Krievijas puse izvirzījusi pārāk stingras prasības attiecībā uz Ukrainu.
Politikas un ekonomikas eksperts Tarass Zagorodnijs norādīja, ka Ķīna nekad iepriekš nav iesaistījusies kara Ukrainā noregulēšanā un, viņaprāt, to nedarīs arī tagad — pat pēc Trampa un Sji Dzjiņpina tikšanās.
“Ķīna nespiedīs uz Krieviju, jo Putins viņus pilnībā apmierina. Kamēr ASV resursi ir novērsti uz karu starp Krieviju un Ukrainu, Ķīna pasargā sevi no Savienotajām Valstīm. Attiecīgi ķīnieši ir ieinteresēti, lai amerikāņi iegrimtu šajā karā,” uzsvēra Zagorodnijs.
Tramps savā paziņojumā uzsvēris optimismu un iespēju “mūžīgam mieram”, taču eksperti brīdina, ka aiz šiem vārdiem var slēpties ģeopolitiskas intereses. Kamēr Tramps runā par harmoniju starp Vašingtonu un Pekinu, jautājums par karu Ukrainā un Krievijas rīcību joprojām paliek atklāts.