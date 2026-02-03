“Latvija tagad ir valsts ar vislielāko potenciālu!” Lietuviešu ekonomists publiski slavē Latvijā pieņemtos lēmumus 0
Ekonomists Žīgimants Maurics norāda, ka Lietuvas ekonomika saskaras ar izaicinājumiem. Viņš izklāsta iespējamu drūmu scenāriju saistībā ar otrā pensiju līmeņa līdzekļiem un skaidro, kāpēc Latvija pašlaik ir Lietuvas kaimiņvalsts ar vislielāko potenciālu.
“Latvija intensīvi sākusi piesaistīt uzņēmumus, tostarp no Lietuvas. Rada konkurenci. Tie ir transporta uzņēmumi, informācijas un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi.
sacīja Ž. Maurics raidījumā “Žinių radijas”, par ko vēsta arī portāls “Lrytas”.
“To pašu mēs darījām pirms 10 gadiem, bet tagad esam iemiguši uz lauriem. Viņi pieņēmuši mazāk dīvainu lēmumu, piemēram, kā tas notika ar otro pensiju līmeni. Igaunijā – viņi jau to ir izzaguši, bet pie mums – es domāju, tas būs piecas reizes lielāk nekā Igaunijā, kā es jau daudzkārt esmu teicis,” viņš piebilda.
Pēc viņa teiktā, “aiziešana” no otrā pensiju līmeņa Lietuvā varētu būt vēl lielāka nekā Igaunijā, kur to izvēlējušies bija 30% uzkrājēju.
“Nebija tik labvēlīgu nosacījumu izņemšanai,” viņš teica, piebilstot, ka “Lietuvā var notikt jebkas.”
Viņš uzskata, ka iespējami divi scenāriji – vai nu izņemšanas apjoms Lietuvā sasniegs 30–40%, vai arī tas būs būtiski lielāks.
“Un ja process kļūs intensīvāks, tas var aiziet līdz pat 100%. Tas ir lielākais murgs un izraisīs milzīgu inflācijas un ekonomikas lēcienu. Jo vairāk naudas vienlaikus ieplūdīs ekonomikā, jo mazāk tā augs, un jo vairāk pieaugs inflācija. Mēs piedzīvosim milzīgu inflācijas šoku, līdzīgu tam, kāds bija pēc pandēmijas, kad tika drukāta nauda un iepludināta ekonomikā – tikai šoreiz mēs to radīsim paši savām rokām. Citām valstīm tā nebūs, tikai mums. Pēc tam iziesim no šī šoka ar samazinātu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu un būtiski augstāku cenu līmeni,” viņš brīdināja.