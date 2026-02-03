Sētniece tīra sniegu, 27.11.2018.
Foto: LETA/Ieva Leiniša

“Liek līst miskastē un revidēt samestās cūcības!” Sētniece sauc pēc palīdzības, jo tiek “šausmīgi šantažēta” no priekšnieces puses 0

LA.LV
21:46, 3. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Kāda sētniece Rīgā saskārusies ar nelāgu situāciju – viņas atbildības teritorijā regulāri netiek izvesti atkritumi, jo autovadītāji savus spēkratus atstāj pārāk tuvu konteineriem. Šī iemesla dēļ viņa nonākusi “ragos” ar sava darba devēju, vēsta “Bez tabu”.

“Vai priekšniece drīkst šausmīgi šantažēt par miskastēm? Tām priekšā ir mašīnas, tāpēc nav izvesti konteineri. Katru dienu sūtu bildes priekšniecei, ka nav izvests. Tagad šantažē mani, ka noņems man no algas, atlaidīs no darba. Vai sētnieks ir par to vainīgs? Vēl liek līst miskastē un revidēt samestās cūcības. Vai tas sētniekam jādara? Mums tā jau maz maksā,” pie raidījuma vērsusies sētniece.

Kā stāsta atkritumu izvešanas automašīnas vadītājs Edijs, ziemas periodā pagalmi kļūst ievērojami šaurāki, jo transportlīdzekļi bieži tiek novietoti tālāk no apmalēm. Ne visās vietās ir iespējams piekļūt, un konteinerus nākas stumt ar rokām. Papildu sarežģījumus pagalmos rada ne tikai stāvēšanai atstātās automašīnas, bet arī zemu augoši koku zari, kuru dēļ nereti tiek bojāti transportlīdzekļu spoguļi.

“Tie ir gadījumi, kad konteineriem priekšā novietotas mašīnas, kad nevar piebraukt pie konteineriem. Ir arī vietas, kur kāda kupena traucējusi. Kad snieg, tad palielinās grūtības piekļūt konteineriem. Ja dienā aptuveni 300 konteineri jāizved, tad darbinieki nevar tos visus dabūt līdz mašīnai. Būtu garantētas muguras sāpes vakarā, kā arī tas nav atbilstoši darba drošībai, ergonomijai. Svarīgāk, lai darbinieki jūtas komfortabli, teritorija ap konteineriem jānotīra apsaimniekotājiem, sētniekiem,” raidījumam stāsta Alise Zvaigzne, Atkritumu izvešanas uzņēmuma pārstāve.

