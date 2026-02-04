Gaidīt rindā nevienam nepatīk, tomēr Latvijā liela problēma ir ne tikai ārstu trūkums, bet arī neefektīva e-vide, kurā pierakstu grafiki, izmaiņas un pieejamie laiki nereti neatbilst realitātei. Pie mums vērsusies Mirdza, kura cītīgi cenšas pierakstīties pie ārsta, tomēr to nespēj.
“Man ir gandrīz sešdesmit, un veselība vairs nav kaut kas, ko var atlikt “uz vēlāku laiku”. Kad ģimenes ārsts iedeva nosūtījumu pie speciālista, domāju — labi, pierakstīšos internetā. Taču e-vidē nav iespējams uzzināt, cik cilvēki pirms manis, kā virzās pieraksts, dienu skaits, kas publicēts rindapiearsta.lv, vispār neatbilst pat attālinātai realitātei. Sajūta, ka sistēma vienkārši ir pamesta pašplūsmā un netiek atjaunota.
Zvanot uz reģistratūru, atbilde ir vienkārša: “Skatieties e-pierakstā.” Skatos. Katru dienu. No rīta, pa dienu, vakarā. Nekas nemainās. Mani visvairāk aizkaitina nevis pats gaidīšanas fakts, bet neziņa. Ja pateiktu — jāgaida trīs mēneši, būtu grūti, bet saprotami. Taču šobrīd ir sajūta, ka neviens īsti neatbild par to, kas notiek. Katrs taču grib tikt pie ārsta pēc iespējas ātrāk, jo veselība nav pakalpojums, kuru var atlikt bez sekām,” LA.LV savās dusmās dalās Mirdza.
Nacionālais Veselības dienests atbild: “Gaidītāju rindas uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek veidotas pastāvīgi, neatkarīgi no kalendārā gada perioda.
Ja uz konkrēto valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieraksts ir ilgāks par 6 mēnešiem, tad iestāde iedzīvotājam var piedāvāt pierakstu gaidītāju rindā un sazināties, tiklīdz atbrīvojas kāda vieta pamata rindā vai tajā tiek papildināti pakalpojumu saņemšanas laiki.
Vienlaikus atgādinām, ka valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus piedāvā vairākas ārstniecības iestādes. Ja vienā gaidīšanas laiks ir ļoti ilgs, ieteicams ieskatīties www.rindapiearsta.lv, kur ir pieejama informācija par visām ārstniecības iestādēm, kuras sniedz konkrēto pakalpojumu (izvēloties pakalpojumu filtru un Latvijas reģionu) vai zvanīt NVD Klientu apkalpošanas centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Rindu plānošana, uzturēšana un organizēšana ir katras ārstniecības iestādes pārziņā, tomēr, ja iedzīvotājs saņem informāciju reģistratūrā, kas ļoti būtiski atšķiras no vietnē www.rindapiearsta.lv pieejamās informācijas, iedzīvotāji tiek aicināti vērsties katras konkrētās ārstniecības iestādes administrācijā, kura ir atbildīga par savas iestādes darba organizāciju un var rast ātrāku situācijas risinājumu.
Ja situāciju neizdodas atrisināt, iedzīvotāji tiek aicināti vērsties NVD: Sazinoties ar NVD Klientu apkalpošanas centru – zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai rakstot uz [email protected] e-pasta adresi.”
Vai tev ir kāda sūdzība par medicīnu Latvijā? Tevi kas kaitina, esi novērojis kādu nejēdzību un vēlies pastāstīt? Raksti uz [email protected].