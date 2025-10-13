FOTO: LA.LV kolāža

“Paldies jums visiem par atbalstu, bet…” Nogalināto suņu saimnieks nāk klajā ar paziņojumu 0

LA.LV
22:42, 13. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Pirmdienas vakarā sociālo mediju platformā “Instagram” nogalināto suņu saimnieks Modris uzrunāja savu sekotājus un visus pārējos cilvēkus, kuri šajā grūtajā brīdī ir atbalstījuši un bijuši blakus. Modris raksta…

“Mīļie cilvēki, no sirds paldies jums visiem par atbalstu, līdzjūtību un labajiem vārdiem. Es to patiesi jūtu un novērtēju. Lūdzu jūs saglabāt mieru, neiesaistieties strīdos vai komentāros, nevienu neaizstāviet manā vietā.

Patiesība un gaisma vienmēr atrod ceļu, un arī šoreiz tā uzvarēs. Es ticu, ka taisnīgums ir dzīvs, un gaisma vienmēr ir spēcīgāka par tumsu.”

Modris turpina: “Es necīnos par to, vai esmu labs vai slikts saimnieks – es šobrīd cīnos par dzīvnieku tiesībām Latvijā. Es iešu līdz galam un vērsīšos pret tiem, kuri veica brutālu un amorālu manu suņu slepkavību, kā arī pret tiem, kuri to aizstāv vai noklusē, un prasīšu viņu pilnu juridisko atbildību. Pietiek interpretēt dzīvnieku tiesības Latvijā, pietiek visatļautības, kas aizsedz nežēlību un likuma pārkāpumus.”

