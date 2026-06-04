Pērn pasaulē strauji audzis miljonāru skaits; visvairāk tieši īpaši bagāto cilvēku skaits – kur viņi dzīvo? 0
Pērn pasaulē būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam, liecina ceturtdien izplatīti konsultāciju kompānijas “Capgemini” dati.
Cilvēku skaits, kuru bagātība sasniedz miljonu dolāru vai vairāk, pērn pieaudzis par teju diviem miljoniem līdz 25,3 miljoniem.
Šai cilvēku grupai piederošā bagātība pieaugusi par 8,7% līdz 98,3 triljoniem dolāru, kas ir rekordaugsts līmenis.
ASV pagājušajā gadā joprojām bijusi valsts ar vislielāko miljonāru skaitu, tam pieaugot par 736 000 līdz 8,7 miljoniem, kas ir straujākais kāpums pasaulē.
ASV secīgi seko Japāna, Vācija un Ķīna, un šajās četrās valstīs kopā dzīvo 65,7% pasaules miljonāru.
Pērn visstraujāk pieaudzis īpaši bagāto cilvēku skaits, kuru bagātība pārsniedz 30 miljonus dolāru. Šo cilvēku skaits 2025. gadā palielinājies par 9,4%.