Pētījumā atklāts vidējais laiks, cik ilgi vīrietis var izturēt gultā atkarībā no vecuma

29. septembris 2025
Kā tu domā – cik ilgi vidēji vīrietis spēj izturēt gultā līdz kulminācijas brīdim – orgasmam? Ja domā, ka atbilde ir mūžību vai 2 minūtes, patiesība ir krietni interesantāka. Jaunā pētījumā, kas aktualizēts Metro, atklāts, kā mainās intīmās izturības vidējais ilgums dažādos vecumos.

Pērnā gada pētījumā atklāts, ka 95% heteroseksuālu vīriešu apgalvo, ka vienmēr vai parasti sasniedz orgasmu seksa laikā. Sievietēm šis rādītājs ir 65%. Laiks līdz tam vīrietim var atšķirties atkarībā no daudziem faktoriem – cik daudz alkohola viņš lietojis, kad pēdējo reizi nodarbojies ar seksu un, protams, cik vecs viņš ir.

Šie skaitļi ir vidējie – tas nenozīmē, ka pieredze visiem būs vienāda, un tie nav nedz mērķis, nedz iemesls sevi vai partneri kritizēt.

18–24 gadi

Vidējais laiks līdz orgasmam – 16,14 minūtes

“Lovehoney” 2025. gada pētījumā noskaidrots, ka 18–24 gadus veci vīrieši vidēji gultā var izturēt 16,14 minūtes. No šīs grupas 5% ziņo, ka viņiem nepieciešam vien viena vai divas minūtes, 13% – 3–5 minūtes, un vēl 5% var noturēties ilgāk par stundu.

Divdesmit gados uzbudinājums ir īpaši spēcīgs, tāpēc orgasms var iestāties ātrāk, taču izturība parasti ir laba. Šajā periodā nozīmīga ir spēja kontrolēt tempu, un to var veicināt tādas metodes kā elpošanas vingrinājumi vai prezervatīvu apzināta izmantošana, lai paildzinātu tuvību.

