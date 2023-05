Foto: Vera Petrunina/SHUTTERSTOCK

Pētījums: Eiropas bankas turpina slēpt komisijas maksu par starptautiskajiem maksājumiem







Lai gan pārskatāmi starptautiskie maksājumi Eiropas Savienībā ir ar likumu aizsargātas tiesības, lielākā daļa banku turpina slēpt izmaksas aiz paaugstinātiem valūtas kursiem. Vidējais uzcenojums par starptautiskajiem maksājumiem Ungārijā ir 1,06%, Spānijā – 1,84%, bet Igaunijā – 2,58%. Kopumā gada laikā slēptās izmaksas ES sasniedz 12,5 miljardus eiro. No visām pētījumā iesaistītajām bankām 92% maksa par starptautiskajiem maksājumiem nebija pilnībā caurspīdīga. Divās no pētījumā iesaistītajām bankām maksājumi bija pilnībā caurspīdīgi, liecina starptautiskā tehnoloģiju uzņēmuma “Wise” veiktais pētījums.

“Bankas turpina izmantot nepilnības ES juridiskajā regulējumā, lai maldinātu klientus un iekasētu no tiem izmaksas, kas slēpjas aiz paaugstinātiem valūtas kursiem. Diemžēl, šī shēma joprojām ir izplatīta visā Eiropas Savienībā, kā rezultātā klienti zaudē miljardus eiro. Bez pienācīgas caurskatāmības patērētāji nevar salīdzināt pakalpojumus un izmaksas, bet tas samazina konkurenci un ļauj saglabāt augstas cenas,” uzsver Magali Van Bulck “Wise” sadarbības ar valsts iestādēm vadītājs Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.

Pētījums atspoguļo, ka finanšu pakalpojumu sniedzēji Eiropas Savienībā apgrūtina pārrobežu maksājumu nodevu identificēšanu vai slēpj tās aiz paaugstinātiem valūtas kursiem. 2020. gadā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas konvertēšanu, kas nosaka, ka “valūtas konvertēšanas pakalpojumu sniedzējiem pirms maksājuma darījuma uzsākšanas ir jāatklāj informācija par maksām par valūtas konvertēšanu.” Tas nozīmē, ka visām izmaksām jābūt caurspīdīgām. Papildus tam 2021. gada pavasarī – gadu pēc regulas stāšanās spēkā – Eiropas Komisija dalībvalstīm nosūtītā vēstulē norādīja, ka “daži maksājumu pakalpojumu sniedzēji lietotājiem neizpauž valūtas konvertācijas izmaksas” un aicināja valsts iestādes par to ziņot.

Trīs gadus pēc regulas stāšanās spēkā 92% pētījumā iekļautās Eiropas Savienības bankas turpina izmantot juridiskās nepilnības, slēpjot valūtas konvertācijas maksas. Pētījumā piedalījās 25 bankas no septiņām ES dalībvalstīm. Kopumā pētījumā analizētās bankas apkalpo aptuveni 80% no šo tirgu iedzīvotājiem.

No 25 analizētajām bankām: 20% neuzrāda nekādu informāciju par valūtas maiņas kursu, kas izmantots pārskaitījuma brīdī. 72% nodrošina valūtas kursu, kas nav tirgus vidējais, bet gan pašu pārvērtētais kurss. Patērētājs netiek informēts par pievienoto uzcenojumu. 40% no analizētajām bankām nebija pieejamas informācijas par izmantoto valūtas kursu, bankas uzrādīja tikai kopējo pārveduma summu vai komisijas maksu par pašu darījumu. 12% no analizētajām bankām ir caurskatāmas daļēji, bet ne pilnībā. Dažos gadījumos bankas aprēķina reālās pārskaitījuma izmaksas, bet uzrāda tās sīkā drukā. Citos gadījumos tika kotēta valūtas konvertācijas maksa, bet netika izmantots ne vidējais tirgus kurss, ne Eiropas Centrālās bankas piedāvātais kurss. Tikai “ING Bank” (“Internationale Nederlanden Groep”) un “British Starling Bank” ir pilnībā pārredzamas un atklāj visas izmaksas un komisijas maksas.

Lai noteiktu katra pakalpojumu sniedzēja caurspīdīguma līmeni, tika analizēti trīs parametri: valūtas kurss – vai tiek parādīts valūtas maiņas kurss? Vai parādītais valūtas kurss atbilst tirgus vidējam kursam; summa – vai tiek parādīta pārskaitījuma kopējā summa; samaksa – vai klientam ir skaidri zināma samaksa par darījumu?

Ar papildus informāciju un datiem no pētījuma iespējams iepazīties ŠEIT (angļu valodā). Pētījums ir balstīts uz informāciju, kas saņemta no 25 bankām, izsekojot to naudas pārvedumu kustībai laikā no 2022. gada augusta līdz 2023. gada martam. Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta maksājumiem ES ietvaros un Lielbritānijas gadījumā GBP/EUR maksājumiem. Uz šiem maksājumiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas konvertēšanu.