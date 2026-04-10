Piektdiena būs pārsvarā saulaina. Līdz cik grādiem iesils gaiss?
Piektdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.
Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6..+11 grādiem.
Rīgā mākoņi daļēji aizklās debesis, spīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaiss iesils līdz +9 grādiem, bet pie jūras gaidāmi +6 grādi.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1021-1025 hektopaskāli jūras līmenī.