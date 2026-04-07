VIDEO. Diena, kad debesis virs Austrālijas iekrāsojās koši sarkanas 0

LA.LV
23:12, 7. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījušies neparasti kadri no Haizivs līča Austrālijā, kur pirms tropiskā ciklona tuvošanās debesis iekrāsojās spilgti sarkanā tonī.

Kā ziņo “The Guardian”, iespaidīgo skatu izraisīja putekļu vētra, kas piesātināta ar dzelzi bagātiem sarkanajiem putekļiem. Spēcīgais vējš tos pacēla no sausās zemes un aiznesa pāri apdzīvotām vietām, radot gandrīz sirreālu ainavu.

Video, kas uzņemts Denhemā, parāda, kā pilsētu pārņem sarkanīga migla, debesīm iegūstot dramatisku, gandrīz apokaliptisku nokrāsu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Eksperti skaidro, ka šāds efekts veidojas, kad spēcīgi vēji saceļ putekļus no sausas, ar dzelzi bagātas augsnes. Tieši šādu augsni raksturo arī reģions netālu no Pilbaras – vienas no pasaules lielākajām dzelzsrūdas ieguves vietām.

Tropiskais ciklons “Narelle” sasniedza Rietumaustrālijas piekrasti, kļūstot par pirmo šāda veida vētru vairāk nekā 20 gadu laikā, kas skārusi trīs Austrālijas štatus un teritorijas.

Meteorologi norāda, ka šāds iespaidīgs skats radās, pateicoties vairāku faktoru sakritībai – spēcīgam vējam, sausai augsnei un pareizajam novērošanas brīdim.

Novērotājs dalījies arī ar video kadriem, kas uzņemti pēc 48 stundām – saulains laiks, debesis ir skaidras un nav ne miņas no apokaliptiskā skata.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.