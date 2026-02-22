Ukrainas Augstākā Rada
Ukrainas Augstākā Rada
Foto. Scanpix/LETA

Tautas deputātu indēšana? Ukrainas Augstākajā Radā noticis bezprecedenta gadījums, virknei deputātu kļuvis slikti 21

LA.LV
6:33, 22. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

12. februārī Holosas tautas deputāts Jaroslavs Žeļezņaks izteica pieņēmumu, ka kvoruma trūkums Ukrainas parlamentā ir saistīts ar to, ka daži viņa kolēģi atrodas komandējumos, bet cita daļa deputātu it kā saindējušies parlamenta ēdnīcā.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Kokteilis
TESTS. Izvēlies vienu atslēgas caurumu un atklāj, pēc kā tava sirds klusībā alkst
Lasīt citas ziņas

Augstākās Radas preses dienests tad ziņoja par pārbaudes sākumu. Tika norādīts, ka epidemioloģiskā dienesta speciālisti veic apsekošanu, lai noskaidrotu apstākļus un uzskaitītu patērētos produktus. Papildus tika ņemti paraugi laboratoriskiem izmeklējumiem, vēstīts vietnē Unian.

Padome pēc ziņojumiem par iespējamiem saindēšanās gadījumiem nekavējoties uzsāka pasākumu kopumu, iesaistot visa veida speciālistus. Preventīvās medicīnas centra pārstāvji pārbaudīja kafejnīcu un tās darbiniekus, dokumentāciju, pārtikas produktus un ēdiena gatavošanas procesu, kā arī veica dzeramā ūdens un ūdens ēdiena gatavošanai izpēti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Eiropas līderi apzinās Krievijas draudus: piecas valstis uzsāk masveida kaujas dronu ražošanu
“Viņš ir un paliks par leģendāru personību Latvijas mākslā.” Mūžībā devies Miervaldis Polis
Kokteilis
Ja ceturtdienās dzersi kafiju ar šo slepeno sastāvdaļu, vari aizmirst par naudas problēmām

Laboratorisko izmeklējumu veikšanā bija iesaistīti arī Ukrainas Veselības ministrijas speciālisti.

Tomēr deputātu un Radas darbinieku slimības nav saistītas ar ēdienu parlamenta ēdamzālē. Kā ziņo pati Augstākā Rada, šādu secinājumu, pamatojoties uz izmeklēšanas rezultātiem, izdarījis Valsts lietu pārvaldes Preventīvās medicīnas centrs.

“PCR pētījumā tika atklāts, ka personām, kuras veica testus, tika atklāts viena veida vīruss — norovīruss (akūta infekcijas slimība, kas bieži izplatās slēgtās un pārpildītās telpās un tiek pārnesta ar kontaktu, sadzīves un gaisā esošām pilieniņām)”, teikts ziņojumā.

Tiek norādīts, ka administrācija ir veikusi papildu pasākumus, lai novērstu infekcijas izplatīšanos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nāves zona” virs Kremļa – Krievijai gandrīz nav nekādu izredžu. Medijs pasludina nežēlīgu spriedumu Putinam
VIDEO. Jauna taktika – būs vēl trakāk? Krievija palaiž FPV no “mātes” droniem dziļi Ukrainā
Krievijas elite klusās pārbailēs gaida glābēju “no ārpuses”; cerības uz drosmīgo Prigožinu izplēnēja
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.