Tautas deputātu indēšana? Ukrainas Augstākajā Radā noticis bezprecedenta gadījums, virknei deputātu kļuvis slikti 21
12. februārī Holosas tautas deputāts Jaroslavs Žeļezņaks izteica pieņēmumu, ka kvoruma trūkums Ukrainas parlamentā ir saistīts ar to, ka daži viņa kolēģi atrodas komandējumos, bet cita daļa deputātu it kā saindējušies parlamenta ēdnīcā.
Augstākās Radas preses dienests tad ziņoja par pārbaudes sākumu. Tika norādīts, ka epidemioloģiskā dienesta speciālisti veic apsekošanu, lai noskaidrotu apstākļus un uzskaitītu patērētos produktus. Papildus tika ņemti paraugi laboratoriskiem izmeklējumiem, vēstīts vietnē Unian.
Padome pēc ziņojumiem par iespējamiem saindēšanās gadījumiem nekavējoties uzsāka pasākumu kopumu, iesaistot visa veida speciālistus. Preventīvās medicīnas centra pārstāvji pārbaudīja kafejnīcu un tās darbiniekus, dokumentāciju, pārtikas produktus un ēdiena gatavošanas procesu, kā arī veica dzeramā ūdens un ūdens ēdiena gatavošanai izpēti.
Laboratorisko izmeklējumu veikšanā bija iesaistīti arī Ukrainas Veselības ministrijas speciālisti.
Tomēr deputātu un Radas darbinieku slimības nav saistītas ar ēdienu parlamenta ēdamzālē. Kā ziņo pati Augstākā Rada, šādu secinājumu, pamatojoties uz izmeklēšanas rezultātiem, izdarījis Valsts lietu pārvaldes Preventīvās medicīnas centrs.
“PCR pētījumā tika atklāts, ka personām, kuras veica testus, tika atklāts viena veida vīruss — norovīruss (akūta infekcijas slimība, kas bieži izplatās slēgtās un pārpildītās telpās un tiek pārnesta ar kontaktu, sadzīves un gaisā esošām pilieniņām)”, teikts ziņojumā.
Tiek norādīts, ka administrācija ir veikusi papildu pasākumus, lai novērstu infekcijas izplatīšanos.
