Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Ilustratīvs foto. Latvijas-Baltkrievijas robežpunkts Silenē.

Pirmie pircēji dalās pieredzē pēc 1. jūlija importa nodevas ieviešanas: vieniem 3 eiro, citiem summa daudz lielāka 0

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LA.LV
21:44, 2. jūlijs 2026
Viedokļi

Otrdien, 1. jūlijā, Latvijā stājās spēkā jaunā kārtība, kas paredz muitas apstrādes maksu sūtījumiem no trešajām valstīm. Izmaiņas skar daudzus iedzīvotājus, kuri iepērkas tādās populārās platformās kā “Temu”, “Shein”, “AliExpress” un citos ārpus Eiropas Savienības reģistrētos interneta veikalos.

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Jau pirmajā dienā pēc jaunās kārtības stāšanās spēkā sociālajos medijos sākās aktīvas diskusijas par to, kā maksa tiek aprēķināta praksē. Kāds lietotājs platformā “Threads” aicināja dalīties pieredzē:

“Tie, kas dabūja pakas pēc 1. jūlija, padalieties, cik sanāca samaksāt muitā. Vieni saka, ka var pasūtīt, cik grib no vienas kategorijas, un jāmaksā 3 eiro, citi saka, ka, ja krekla krāsa vai audums atšķiras, tad par katru kreklu jāmaksā pa 3 eiro. Kā tad īsti ir?”

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Komentāros cilvēki dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi, un tā izrādījās visai atšķirīga.

Vairāki norādīja, ka par sūtījumiem, kas pasūtīti vēl jūnijā, papildu maksa netika piemērota, bet citi iesaka izvēlēties preces no Eiropas noliktavām.

Savukārt vēl citi atzīst, ka Eiropas noliktavās preces nereti ir būtiski dārgākas.

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