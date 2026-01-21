Pirmo reizi redzu tādu ceļa zīmi! Tepat kaimiņos remontdarbu laikā uz ceļa parādījusies dīvaina ceļa zīme 0
Ceļa zīme “Apstāties Aizliegts” ir viena no autovadītājiem pazīstamākajām, bet vērīgie kauņieši bija diezgan pārsteigti, ieraugot nedaudz neparastu tās versiju Lietuvā Kalniečiu ielā, posmā, kur notiek remonts, raksta lrytas.lt.
Ceļa zīme Kalniečiu un Purienu ielu krustojumā parādījās pēc ietves remonta uzsākšanas. Tādējādi mērķis ir samazināt šķēršļus satiksmes dalībniekiem. “Kaut kas nav kārtībā,” sacīja netālu dzīvojošs vīrietis, kurš atzina, ka iepriekš nav pievērsis uzmanību zīmei. Šai ceļa zīmei ir neparasta detaļa – tās malas ieskauj zils gredzens, kuram tur nevajadzētu būt.
Lai gan Kauņas pašvaldība un tās pārvaldītais uzņēmums “Kauno gatvių” ir atbildīgi par ceļa zīmju uzstādīšanu pilsētā, šoreiz jautājumi ir vērsti citur.
Kauņas pašvaldības Transporta un satiksmes organizācijas nodaļas vadītājs Martynas Matusevičius skaidroja, ka pagaidu zīmes Kalniečiu ielā uzstādīja remontētāja darbinieki. “Pēc remontdarbu pabeigšanas tiks uzstādīts projektā paredzētais ielu marķējums,” solīja M. Matusevičius.
Kauņas apriņķa policijas komisariāta satiksmes uzraudzības speciālisti atgādināja, ka ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem jāatbilst tiesību aktu prasībām.
Zīme Kalniešu ielā neatbilst tehniskajām prasībām, tāpēc tai nav juridiska spēka un tā ir jānoņem vai jānomaina.
Vienkārši sakot, pat ja autovadītājam būtu jāsastāda administratīvā pārkāpuma protokols par ceļa zīmes neievērošanu, viņš visdrīzāk aizbrauktu mājās bez soda.