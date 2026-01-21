Draudu ziņas skolām Lietuvā atdzīvina bailes arī Latvijā: vai pamatoti? Policija skaidro pašreizējo situāciju 0
Megija Kokoreviča

Foto. EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Megija Kokoreviča
5:33, 21. janvāris 2026
Ziņas Krimināls

Kamēr mūsu kaimiņvalsti Lietuvu jau atkal satricinājusi ziņa par draudu ziņām skolām, arī daļai Latvijas vecāku, skolēnu un skolotāju neviļus atgriežas atmiņā līdzīgi notikumi, kas norisinājās pirms pāris gadiem, kad skolām tika izsūtīti viltus draudi par skolās it kā ievietotiem spridzekļiem. Šobrīd Latvijas izglītības iestādēs šādu draudu nav, apstiprina Valsts policija.

Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska uz jautājumu, vai arī Latvijas skolas saņēmušas tādus pašus draudus, atbild, norādot, ka “pēdējos mēnešos līdzīga satura draudu ziņas pret izglītības iestādēm Latvijā nav reģistrētas”.

Taču iepriekšējos gados bija saņemtas ziņas par draudiem dažādās iestādēs. Policija vienmēr uz šādu informāciju reaģē nekavējoties un informāciju pārbauda, un par notikušo uzsāk kriminālprocesu.

Saņemot draudu ziņas, svarīgi nekrist panikā, bet sazināties ar policiju un rīkoties pēc instrukcijām. Līdz šim nevienā gadījumā nav apstiprinājies apdraudējums.

Vienlaikus viņa uzsver, ka parasti šādu ziņu sūtīšana ir mērķtiecīga noziedzīga akcija, kuras mērķis ir destabilizēt sabiedrību un iestāžu darbu.

Tikmēr Lietuvas Ģenerālprokuratūra, reaģējot uz desmitiem ziņojumu, pirmdien sāka pirmstiesas izmeklēšanu. Pēc policijas teiktā, tie varētu būt izplatīti no Krievijas.

Ierakstos tika apgalvots, ka pirmdien konkrētās Lietuvas skolās, kas bija uzskaitītas, varētu notikt vardarbīgi akti, piemēram, apšaudes.

Draudi izplatīti caur “Telegram” kanāliem, un līdzīgas fotogrāfijas un teksti, kas tika pievienoti ziņai, jau iepriekš izmantoti informatīvos uzbrukumos arī citās valstīs, piemēram, Kazahstānā. Eksperti pieļauj, ka tas ir mērķtiecīgs mēģinājums destabilizēt sabiedrību un traucēt iestāžu darbību.

