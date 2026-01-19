Lietuva, Viļņa
Spridzināšanas draudi pēcpusdien Lietuvā turpinājušies ne tikai skolās; kas tos sūta un kāds to mērķis

LETA
19:16, 19. janvāris 2026
Draudus Lietuvā saņēmušas ne tikai skolas, bet arī tiesas, Seims un Ģenerālprokuratūra. Pirmdienas pēcpusdienā Viļņas rajona tiesa saņēma e-pastu, kurā bija teikts, ka Viļņā sprādzienbīstamas ierīces ir izvietotas septiņās ēkās, tostarp Seimā, Ģenerālprokuratūrā un Iekšlietu ministrijā.

“Pateicoties jūsu pretīgajām darbībām, jūsu meliem un krāpšanai, es publiski apsolu, ka, ja vismaz viena no šīm vēstulēm netiks publiskota, detonators tiks iedarbināts katru dienu. Jūs atbildēsiet sabiedrībai par to, kādi meļi jūs esat. Šo iestāžu darbs ir jāpārtrauc no brīža, kad šī vēstule ir nosūtīta,” teikts vēstulē.

Draudu vēstulē pieminēts bijušais radikāli kreisās partijas “Lietuvas Sociālistiskā tautas fronte” līderis Aļģirds Paleckis, kurš notiesāts par spiegošanu Krievijas labā. Vēstulē uzsvērts, ka Paleckis it kā esot bez vainas pazudināts.

Viļņas rajona tiesas pārstāvis Ģiedrjus Janonis paziņoja, ka policija ieradās tiesas ēkā, pārbaudīja telpas, taču neko aizdomīgu neatrada. Tiesa turpina savu darbu.

Jau vēstīts, ka Lietuvas Ģenerālprokuratūra pirmdien sāka pirmstiesas izmeklēšanu par platformā “Telegram” izteiktiem draudiem skolām, kas policijas vērtējumā varētu būt izplatīti no Krievijas.

Pirmstiesas izmeklēšana sākta pēc Kriminālkodeksa panta par terorakta draudiem, norādīja Ģenerālprokuratūra.

Tās paziņojumā piebilsts, ka izmeklēšanā centīsies noskaidrot draudu ziņojumu ierosinātājus, izplatītājus un nodomus.

Savukārt policija norādīja, ka tiešsaistē izteiktie draudi Lietuvas skolām, visticamāk, tika sūtīti no Krievijas kā daļa no informācijas uzbrukuma nolūkā izraisīt paniku.

Draudi tika publicēti “Telegram” svētdienas vakarā un izplatīti no viltus konta, kas kopš tā laika ir bloķēts, paziņoja policija.

“Sākotnējie dati liecina, ka kanāls, no kura šī informācija tika izplatīta, bija viltus un ir bloķēts. Līdzīgi gadījumi jau ir reģistrēti citās valstīs,” Lietuvas sabiedriskajam radio teica Policijas departamenta pārstāvis Ramūns Matonis.

Kā stāstīja Matonis,

Kazahstāna iepriekš saskārusies ar līdzīgu situāciju, kad draudi tika izsekoti līdz Krievijai.

Policija noskaidrojusi, ka draudiem Lietuvā izmantota tā pati fotogrāfija, kas tika izmantota draudiem Kazahstānā.

Svētdienas vakarā policija paziņoja, ka saņēmusi apmēram 20 ziņojumus par draudu vēstulēm, kas publicētas “Telegram”.

Ierakstos tika apgalvots, ka pirmdien konkrētās Lietuvas skolās, kas bija uzskaitītas, varētu notikt vardarbīgi akti, piemēram, apšaudes.

Pēc ziņojumu satura un noformējuma izvērtēšanas policija secināja, ka tie, visticamāk, ir daļa no informācijas uzbrukuma, kura mērķis ir izplatīt bailes, teica Matonis, piebilstot, ka tās pašas fotogrāfijas un teksts iepriekš bija izmantoti citās valstīs.

Policija aicināja sabiedrību nesatraukties un skolas turpināt darbu kā ierasts, vienlaikus saglabājot modrību.

Policijas patruļas ir saņēmušas norādījumus apmeklēt skolas savā darbības teritorijā

un pārbaudīt situāciju, teica Matonis.

Skolu darbinieki tika lūgti pārbaudīt skolas telpas un nekavējoties ziņot policijai par jebkādiem aizdomīgiem priekšmetiem vai personām.

Dažu dienu laikā 2023. gada oktobrī pa e-pastu tika izsūtīti tūkstošiem viltus spridzināšanas draudu skolām, bērnudārziem un pašvaldībām visā Lietuvā. Arī Latvijā un Igaunijā tika saņemtas daudzas līdzīgas e-pasta vēstules ar nepatiesiem spridzināšanas draudiem.

Lietuvas Valsts drošības departaments toreiz paziņoja, ka tas, visticamāk, bijis

mērķtiecīgs un koordinēts naidīgas valsts uzbrukums, kura mērķis ir radīt spriedzi, izraisīt paniku,

traucēt un destabilizēt iestāžu darbu un vairot neuzticību.

Atsevišķas spridzināšanas draudu vēstules Lietuvas skolās un citās institūcijās saņemtas arī 2024. un 2025. gadā.

