Pirms olimpiādes daudzi noraizējušies, bet klusē – ieradušies ASV superaģenti
ASV Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģenti tiks izvietoti Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs, jo Amerikas amatpersonas brīdina, ka nāvējoši droni varētu apdraudēt sacensības.
ASV lielo pasākumu drošības direktors Tims Eirers dronus nosauca par “milzīgu problēmu”, atsaucoties uz to nāvējošo potenciālu, kas jau pierādīts Ukrainā.
ICE aģenti piedalīsies diplomātiskās drošības nodrošināšanā, bet neveiks imigrācijas uzraudzības operācijas Itālijā. Tas nozīmē, ka viņi palīdzēs tikai olimpisko spēļu drošības detaļās, par to raksta tabloīds The Sun.
Taču Milānas mērs Džuzepe Sala ir norādījis, ka robežapsardzes aģenti nav gaidīti viņa pilsētā, kas uzņems lielāko daļu ziemas sporta sacensību. Viņš sacīja: “Viņi nav gaidīti Milānā. Viņu pieeja nav saskaņota ar mūsu demokrātisko drošības pārvaldības modeli.”
Kalnu ārpustelpas sacensību vietas ir īpaši neaizsargātas, jo dronus šajās vietās ir vieglāk slēpt. Tāpēc arī Itālijas policija un armija pastiprina drošību. Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Piantedosi sacīja, ka nav bijis informēts par ICE klātbūtni, taču uzsvēra: “Es neredzu, kāda tur būtu problēma.”
Jāpiebilst, kad Itālijas RAI TV pārraidīja video, kurā ICE aģenti draudēja izsist stiklu vienai no televīzijas komandām, kas ziņoja par protestiem un kārtībām Minneapolisā.
Tramps uz Mineapoli nosūta robežpolitikas pārraugu
Cenšoties mazināt sabiedrības sašutumu par otrā ASV pilsoņa nāvi pēc saskarsmes ar ASV Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģentiem Mineapolē, ASV prezidents Donalds Tramps nosūtījis uz turieni robežpolitikas pārraugu Tomu Homanu un samiernieciskāk izteicies par attiecībām ar Minesotas gubernatoru Timu Volzu.
Jau vēstīts, ka sestdien Mineapolē tika nošauts 37 gadus vecais Alekss Preti, kas strādāja slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā par medicīnas māsu. Lai gan amatpersonas apgalvo, ka Preti esot grasījies uzbrukt ICE darbiniekiem, liecinieku filmētie video to neapstiprina.
Tā bija jau otrā reize šomēnes, kad ICE Mineapolē nogalināja ASV pilsoni. 7. janvārī ICE darbinieks Mineapolē nošāva 37 gadus veco ASV pilsoni, trīs bērnu māti Renē Nikolu Gudu, kas bija pie sava auto stūres.
Gudas nošaušanai sekoja plaši protesti gan Mineapolē, gan Ņujorkā, Losandželosā un citās Savienoto Valstu pilsētās, demonstrantiem paužot sašutumu par Gudas nāvi, pieprasot izmeklēšanu un protestējot pret brutālajām ICE operācijām.