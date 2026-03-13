Antenas pārvērš par "kokiem": krievi, frontē maskējoties, kļūst arvien radošāki
Krievijas okupācijas spēki sākuši izmantot neparastu maskēšanās metodi – militāro sakaru antenas tiek maskētas kā koki. Šim nolūkam tiek izmantots plastmasas siets un putas, no kā tiek izveidota koka forma. Pēc tam konstrukcija tiek noklāta ar krāsu, kas atbilst apkārtējai videi, lai tā pēc iespējas labāk saplūstu ar apkārtējo ainavu.
Šādas maskētās antenas krievu spēki izvieto frontes tuvumā, kur tās tiek izmantotas sakaru nodrošināšanai un bezpilota lidaparātu jeb dronu vadībai. No attāluma šādas konstrukcijas var izskatīties kā parasti koki, tādējādi apgrūtinot to pamanīšanu.
Militārajās operācijās maskēšanās vienmēr ir bijusi ļoti svarīga, un šāda pieeja var būt diezgan efektīva. No malas šīs konstrukcijas patiešām var izskatīties visai ticami, tāpēc var secināt, ka tas ir salīdzinoši veiksmīgs maskēšanās paņēmiens.
