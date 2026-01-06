Nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajām spēlēm! Viens no hokejistiem pat nav piedzīvojis debiju valstsvienības kreklā 0
Otrdien, 6. janvārī, Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņoja tos 25 hokejistus, kuri dosies uz Milānas olimpiskajām spēlēm.
Galvenais treneris Harijs Vītoliņš sastāvā iekļāvis trīs vārtsargus, astoņus aizsargus un 14 uzbrucējus. Trīs hokejisti nav spēlējuši nedz olimpiskajās spēlēs, nedz pasaules čempionātā.
18 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits debiju valstsvienībā piedzīvoja novembra pārbaudes spēlēs, tāpat Latvijas izlasi pasaules čempionātā nav pārstāvējuši uzbrucēji Sandis Vilmanis un Ēriks Mateiko, kurš pat nav piedzīvojis debiju valstsvienības kreklā.
Tieši pēc mēneša ar atklāšanas ceremoniju tiks dots starts Ziemas Olimpiskajām spēlēm Itālijas pilsētās – Milānā un Kortīnā.
Latvijas izlases sastāvs Milānas olimpiskajās spēlēs!
Vārtsargi – Elvis Merzļikins (Kolumbusas “Blue Jackets”, NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas “Penguins”, NHL), Kristers Gudļevskis (“Fischtown Pinguins”, NHL);
Aizsargi – Oskars Cibuļskis (Herningas “Blue Fox”, Dānija), Alberts Šmits (“Jukurit”, Somija), Uvis Balinskis (Floridas “Panthers”, NHL), Ralfs Freibergs, (“Vitkovice”, Čehija), Roberts Mamčičs, Jānis Jaks ( abi “Energie”, Čehija), Kristaps Zīle (“Liberec”, Čehija), Kristiāns Rubīns (“Plezn”, Čehija);
Uzbrucēji – Renārs Krastenbergs (“Olomuc”, Čehija), Dans Ločmelis (Providenses “Bruins”, AHL), Kaspars Daugaviņš (“Huskies”, Vācija), Mārtiņš Dzierkals (“Sparta”, Čehija), Rodrigo Ābols (Filadelfijas “Flyers”, NHL), Rūdolfs Balcers (Cīrihes “Lions”, Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas “Lightning”, NHL), Eduards Tralmaks (“Griffins”, AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras “Canucks”, NHL), Roberts Bukarts (“Pioneers”, Austrija), Oskars Batņa (“Pelicans”, Somija), Haralds Egle (“Energie”, Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas “Checkers”, AHL), Ēriks Mateiko (Hēršijas “Bears”, AHL).
Gatavošanos olimpiskajām spēlēm Milānā mūsu izlase uzsāks 2. februārī “Daugavas ledus hallē”. Tikmēr uz olimpiskajām spēlēm Latvijas nacionālā hokeja izlase dosies 5. februārī.
Latvijas nacionālā hokeja izlase, gatavojoties 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajam hokejam turnīram, aizvadīs vienu treniņspēli Milānā, tiekoties ar Vāciju.
Latvijas izlase Milānas olimpisko turnīru atklās 12. februārī, kad tiksies ar ASV, divas dienās vēlāk spēkosies ar Vāciju, bet 15. februārī aizvadīs cīņu ar Dāniju.
Ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm Latvija izcīnīja 2024. gada augusta beigās. Izšķirošajā duelī mūsu hokejisti ar 5:2 pārspēja Francijas komandu.