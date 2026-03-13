Cik lielai jābūt piemājas siltumnīcai?
Siltumnīca dod iespēju baudīt pašu izaudzētus, vienmēr svaigus un aromātiskus labumus, un tā nav retums kā lauku, tā arī pilsētas dārzos. Ja plānojat to ieviest šajā pavasarī, vērts padomāt par visiederīgāko augu mājas lielumu.
Konsultē Mārīte Gailīte, agronome, dārzeņkopības speciāliste.
Cik daudz plānots audzēt? Ja runa ir tikai par ražu pašu 3–4 cilvēku ģimenes patēriņam, pietiktu ar aptuveni 20 kvadrātmetru lielu siltumnīcu. Ja audzētājs ir kaislīgs tomātu un paprikas šķirņu kolekcionārs, vajadzēs krietni lielāku siltumnīcu vai pat vairākas, jo apetīte rodas ēdot (audzējot).
Augiem ir nepieciešams optimālais mikroklimats. Mazas siltumnīcas saules staros strauji iesilst un tikpat strauji atdziest, saulei norietot. Vienmērīgākas temperatūras pārejas var nodrošināt tikai ar pietiekami lielu gaisa apjomu virs augu galotnēm: tas uzņem augu iztvaikoto mitrumu un mazina kondensātu no rītiem.
Lai radītu augiem kom-fortablus apstākļus, svarīgi, lai virs galotnēm vēl būtu 100–150cm brīva telpa. Ļoti izplatīta kļūda – virs centrālā celiņa vai dobes gan atstāj vismaz 100 cm līdz korei, bet tuvāk sienām šī brīvā vieta līdz jumtam nav lielāka par 10–20 cm. Tādējādi pie sienām augi vairāk izjūt aukstumu, karstumu un kondensāta veidošanās sekas.
Siltumnīcas sienām sānos jābūt vismaz divus metrus augstām. Tad varēs novilkt špaleras stiepli audzētājam ērtā augstumā un nodrošināt nepieciešamo gaisa spraugu virs augu galotnēm.
Lai ziemā sniegs noslīdētu no jumta, korei jābūt ap 3,5 metrus augstai. Siltumnīcas platumam un garumam jāatbilst sienu un kores augstumam. Ērti, ja siltumnīca ir vismaz 3–4 metrus plata. Garums atkarīgs no dārzkopja vēlmēm un iespējām.