Cik mūsējo cīnīsies par medaļām Itālijā!? Apstiprināta lielākā Olimpisko spēļu delegācija Latvijas vēsturē 0
Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas sēdē šodien apstiprināts, ka Latvija uz 2026. gada Milānas-Kortīnas ziemas Olimpiskajām spēlēm dosies ar līdz šim lielāko delegāciju valsts vēsturē – 65 sportistiem, kuri pārstāvēs Latviju deviņos sporta veidos un sacentīsies 29 disciplīnās, no kurām četrās dalība atkarīgas no sasniegtajiem rezultātiem Olimpisko spēļu laikā.
Šis ir nozīmīgs sasniegums Latvijas sportam, apliecinot gan sportistu augsto meistarības līmeni, gan mērķtiecīgu darbu sporta attīstībā un sagatavošanās procesā vairāku olimpisko ciklu garumā. Plašais pārstāvēto sporta veidu un disciplīnu klāsts liecina par Latvijas konkurētspēju dažādās ziemas sporta jomās. Galīgais delegācijas sastāvs var mainīties pēc LOK Izpildkomitejas gala lēmumiem, 2026. gada 23. janvārī.
LOK prezidenta Raimonda Lazdiņa citāts: “Dalība Ziemas Olimpiskajās spēlēs Milānā-Kortīnā ar līdz šim lielāko Latvijas delegāciju ir nozīmīgs apliecinājums mērķtiecīgai sporta sistēmas attīstībai Latvijā. Komanda Latvija šāds delegācijas apjoms ir ilgtermiņa plānošanas, aktīva ikdienas darba un ciešas sadarbības rezultāts. Tas nav viena lēmuma vai viena gada panākums – tas ir pastāvīga dialoga rezultāts, dialoga starp sporta nozari un valsts institūcijām. Par šo ieguldījumu vēlos pateikties Nacionālajai sporta padomei, Ministru prezidentei un Izglītības un zinātnes ministrijai. Kā redzams, šāda pieeja dod reālus rezultātus – esam ne tikai sasnieguši, bet pat pārsnieguši izvirzīto stratēģisko mērķi, un uz Ziemas Olimpiskajām spēlēm aizvedīsim vairāk nekā 60 Latvijas sportistus.”
Delegācijā papildus 65 sportistiem ieskaitīti arī treneri, apkalpojošais personāls, ārsti un fizioterapeit, mediju un satura komandas, delegācijas vadība un amatpersonas, kopā sastādot 137 personas. Latvija tiks pārstāvēta biatlona sieviešu un vīriešu konkurencē, bobslejā divniekos un četriniekos, daiļslidošanā vīriešiem, distanču slēpošanā gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, hokejā vīriešu konkurencē, kalnu slēpošanā sieviešu un vīriešu konkurencē dažādās disciplīnās, kamaniņu sportā vieninieku un divnieku disciplīnās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, kā arī jauktajā stafetē, skeletonā vīriešiem, šorttrekā vīriešiem trīs disciplīnās.
Delegācijai līdz Olimpiskajām spēlēm priekšā vēl gatavošanās darbi un dažādas aktivitātes – tai skaitā dažu sportistu pēdējās veselības un citas pārbaudes, tērpu demonstrēšanas, karognesēju nosaukšanas pasākums 28. janvārī un citas aktivitātes.
Milānas-Kortīnas ziemas Olimpiskās spēles norisināsies Itālijā, pulcējot pasaules spēcīgākos ziemas sporta veidu atlētus. Latvijas delegācijas dalība ar rekordlielu sportistu skaitu iezīmē jaunu atskaites punktu valsts olimpiskajā vēsturē un rada augstas cerības līdzjutējiem visā Latvijā.
Kopumā Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi – ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, kalnu slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa. Sacensības notiks sešos klāsteros – Milānā, Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco – Tezero. Spēles tiks atklātas Milānā 6. februārī un noslēgsies Veronā 22. februārī.
Komanda Latvija ceļā uz Milānas-Kortīnas Olimpiskajām spēlēm dodas ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Moller auto, Lido, Sportland un Peak, Domina, airBaltic, Given, Dan John, Mission Latvija, Rīgas Brīvostas, Liepājas domes un Liepājas teātra, Portofino un Ramkalni atbalstu, kā arī mediju atbalstu no Rīgas viļņiem un Visual media.