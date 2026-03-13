FOTO: ekrānuzņēmums / “Degpunktā”

“Tur bija policija, ātrie un pat ugunsdzēsēji…” Ziepniekkalnā naktī notikusi traģēdija 0

LA.LV
22:01, 13. marts 2026
Ziņas Latvijā

Ziepniekkalnā, Pīpeņu ielā, iedzīvotāji nakti pavadījuši, dzirdot dīvainas skaņas, taču tikai no rīta uzzinājuši, ka notikusi liela nelaime, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Izrādās, ka naktī kāds vīrietis izlēcis pa ceturtā stāva logu un zaudējis dzīvību.

“Dzirdēju, ka tur kaut kur izsita durvis vai kaut ko tamlīdzīgu. Tur bija policijas mašīnas, manuprāt, arī ātrā palīdzība. Tur stāvēja pat ugunsdzēsēju mašīna,” raidījumam “Degpunktā” stāsta piektā stāva iedzīvotāja Lidija.

Pēc tam, kad likumsargi bija pārmeklējuši dzīvokli, viņi devās pie mājas iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, vai kāds vīrieti pazīst.

“Likumsargi informē, ka vīrieša identitāte ir apstiprināta, un sākotnējā informācija liecina – viņš izlēcis no dzīvokļa virtuves loga. Apstākļi liek domāt par pašnāvību,” vēsta raidījums “Degpunktā”.

Plašāk skaties video:

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.