Tramps brīdina: Mēs nākam. ASV dod triecienus Irānai trešo nakti pēc kārtas; Irāna atbildi parādā nepaliek 0
ASV naktī uz otrdienu deva jaunus triecienus Irānai trešo nakti pēc kartas, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa teikto, ka vienošanās ar Irānu vēl ir iespējama.
“Mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus šonakt, un mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus rīt,” Tramps pirmdien paziņoja konservatīvajam radio programmu vadītājam Hjū Hjūitam.
Neilgi pēc tam ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja par triecienu sākšanos plkst. 23.45 pēc Latvijas laika.
“Šie triecieni turpināsies, nodarot lielu postu Irānas spēkiem un samazinot to spēju uzbrukt nevainīgiem civiliedzīvotājiem un tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā,” paziņoja CENTCOM.
Tramps pagājušajā nedēļā oficiāli informēja ASV Kongresu, ka ASV ir atsākušas militāro konfliktu ar Irānu. Šādi Pentagonam tika dotas vēl 60 dienas operācijām šajā reģionā bez Kongresa apstiprinājuma.
ASV armija paziņoja, ka pirmdienas rītā trāpījusi desmitiem mērķu, savukārt Irānas Revolucionārā gvarde paziņoja, ka devusi jaunus triecienus Bahreinai, Jordānijai, Kuveitai un Omānai.
Tramps arī draudēja iznīcināt “Cērtes kalnu” – dziļi pazemē paslēptu kodolobjektu pie Natanzas. Rietumu izlūkdienestiem ir aizdomas, ka Irāna tur būvē nedeklarētu urāna bagātināšanas vietu.
“Pasakiet irāņiem būt gataviem. Lai viņi zina, ka mēs nākam (..) viņi neko nevar padarīt,” Tramps sacīja Hjūitam.
Irāna uzbrūk diviem AAE tankkuģiem Hormuza šaurumā, nogalinot vienu apkalpes locekli
Irāna ir uzbrukusi diviem Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) tankkuģiem Hormuza šaurumā, nogalinot vienu apkalpes locekli un ievainojot astoņus, otrdien paziņoja AAE Aizsardzības ministrija.
“Uz valsts tankkuģiem “Mombasa” un “Al Bahiyah” tika raidītas divas Irānas spārnotās raķetes, kad tie šķērsoja Hormuza šauruma dienvidu kuģošanas ceļu Omānas teritoriālajos ūdeņos,” ministrija paziņoja platformā “X”.
“Uzbrukuma rezultātā gāja bojā viens apkalpes loceklis indietis uz tankkuģa “Mombasa” un tika ievainoti astoņi, no kuriem četri guvuši nopietnus ievainojumus. Starp ievainotajiem ir seši Indijas pilsoņi un divi Ukrainas pilsoņi,” teikts ministrijas paziņojumā.
Uz abiem tankkuģiem izcēlās ugunsgrēki, kas vēlāk tika ierobežoti.
Šis uzbrukums ir “nopietns un skaidrs starptautisko tiesību pārkāpums, kas apdraud reģiona drošību un stabilitāti”, paziņoja AAE Aizsardzības ministrija, piebilstot, ka AAE patur tiesības atbildēt uz šo eskalāciju.
Jaunais incidents Hormuza šaurumā laika ziņā sakrita ar jauniem ASV triecieniem mērķiem Irānā. Irānas mediji ziņoja par eksplozijām valsts dienvidu piekrastē.
ASV armija paziņoja, ka jaunie uzbrukumi Irānai ir ar mērķi tālāk samazināt tās spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.