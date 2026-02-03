Kāpēc viņa vārds pieminēts failos? Latvijas modeļu aģentūras vadītājs komentē Epstīna lietu 0
Kā zināms, 2026. gada janvāra izskaņā publiskotajos notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām. Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga – vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi. TV3 Ziņas sazinājās ar Epstīna failos pieminēto šīs industrijas pārstāvi Ēriku Meisānu.
“Neviena meitene nav ne sūtīta, ne aizbraukusi. Tas ir svarīgi,” tā TV3 Ziņām norādīja aģentūras “Natalie” vadītājs Ēriks Meisāns.
Viņš sacīja, ka ap 2011. gadu šis jautājums jau izskanēja, bet pēc tam viss norimis. Līdz šim brīdim…
“Neviens jau nepiesakās “Es meklēju meitenes, lai sūtītu uz Epšteina salu”. No visa tā tikai divos gadījumos izrādījās, ka tie cilvēki pazīst Epšteinu. No tiem simtiem, ar ko es satikos. (..) Neviena meitene nav ne sūtīta, ne aizbraukusi. Tas ir svarīgi.”
Meisāns uzsvēra, ka netic, ka tiešām kāda aģentūra būtu bijusi gatava tik ļoti riskēt ar savu reputāciju: “Tas atstāja tādu ēnu. Tagad tie vecāki [saka] “Labi, ka mana meita neaizgāja uz turieni” – pilnīgi bez pamata! Grauj vienu normālu industriju!”
Ģenerālprokurors Armīns Meisters izteicās: “Apkopot, kāda informācija vispār ir pieejama, kāda ir saistība ar Latviju, arī pārliecināties… Notikumi ir seni. Iespējams, kāds no šiem notikumiem kādā izmeklēšanā ir vērtēts. Tātad tāda daudzpusīga pārbaude, kur arī prokurors izdarīs secinājumus, kāds ir nākamais solis. Vai tur ir sākams kriminālprocess, veicama izmeklēšana par vienu vai vairākiem gadījumiem.”
Savukārt tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) aicina sabiedrību ziņot, ja ir kas zināms. “Šobrīd mēs kā sabiedrība redzam, cik daudz Latvija ir bijusi iesaistīta. Man tas kā mammai bija šoks. Es visas šīs brīvdienas pētīju šos failus, arī krimināllikumu.”
Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!