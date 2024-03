Politologs: “Cik daudz A klases mēroga politiķu piedalās pasākumos Latgalē? Nu, nebrauc viņi tur!” Ieteikt







“Bija tāds sižets vienreiz, ko rādīja, kad vienai tantiņai pajautāja, kas ir viņas prezidents? Viņas atbilde bija – Lukašenko, jo viņa tur to Baltkrieviju lūr tajā televizorā bez pārtraukuma,” tā TV24 raidījumā smaidot stāstīja politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis, diskutējot par masu medijiem, kādus ikdienā patērē Latgales reģiona iedzīvotāji.

“Tad ir jautājums – kā problēma tā ir? Un tajā mirklī tā bija Latvijas prezidenta problēma. Un tā ir Latvijas politiķu problēma. Mēs varam kā vien gribam saukt tos krievu valodā runājošos Latvijas politiķus, kuri apkopj to Latgali, bet vismaz viņi apkopj…Paskatāmies pārējo partiju iesaisti Latgales politikā, pārējo klātesamību – kad viņi tur pēdējo reizi bija?” jautāja politologs Rajevskis.

Politologs, turpinot paust savu komentāru TV24 raidījumā, pauda sapratni par to, ka Latgalē ir “maz tā vēlētāja”, kas būtu vadošo partiju politiķu interešu lokā.

“Es saprotu, ka tam polittehnoloģiski ir nospļauties uz to Latgali, nekas tur nav…Bet tas ir politiķa pienākums, ja tu domā par valsti ne tikai priekšvēlēšanu periodā, bet bišķi tādā plašākā mērā – būt tur klāt, kaut vai kampaņas laikā arī būt klāt! Es esmu papētījis, cik daudz A klases mēroga politiķi piedalās pasākumos Latgalē? Nu, nebrauc viņi tur! Arī kampaņu laikā viņi tur nebrauc. Nu ko tu gribi, ja tas Latgales cilvēks nekad to politiķi nav redzējis, nekad to ministru nav redzējis, Ministru prezidentu nav redzējis, tad ko tu gaidi no viņa?” retoriski jautāja politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Rajevskis, diskutējot par mediju telpu Latgales reģionā.