Tēja ar medu joprojām ir viens no iedarbīgākajiem tautas brīnumlīdzekļiem, kas palīdz cīnīties ar slimībām, kas ziemas periodā mūs piemeklē itin bieži, kā arī uzlabo mūsu imūnsistēmu. Medus vērtīgās īpašības palīdz tikt galā gan ar saaukstēšanās slimībām, gan atbrīvo no bezmiega. Tam piemīt antibakteriālas un antiseptiskas īpašības, tomēr nepietiek vien ar to, ka zināt medus priekšrocības, ja neprotat tās pareizi pielietot. Medus pareiza lietošana ir ļoti svarīga, lai no tā iegūtu visus iespējamos labumus mūsu veselībai un organismam! To, kā pareizi lietot medu pie tējas, iesaka mazākās bioloģiskās zemnieku saimniecības Latvijā “Turaidas” vadītāja Zigrīda Manteja.

1. Tējai jāuzlej nevis mutuļojošs ūdens, bet karsts

Vislabāk medu lietot ar karstu, nevis, piemēram, verdošu ūdeni, jo karstumā medus zaudē savas ārstnieciskās īpašības. Maksimālu labumu no medus jūs iegūsiet, ja to pievienosiet jau gatavai atdzesētai tējai.

2. Tējai jāļauj ievilkties dabiski

Tējai ievelkoties, nevajag likt traukam virsū vāku, jo tai jāievelkas dabiski. Tai pašai ir jāizstrādājas. Ievilkšanās laiks atšķiras no tējas – ja izmantojama zāļu tēju, mērcēšanas/ievilkšanās laiks ir līdz pat 20 minūtēm.

3. Medu neiesaka likt tējā, bet tikai klāt palaizīt

Noteikti daudzi ir iecienījuši tējai pievienot lielu karoti ar medu, lai aizstātu cukura saldumu, tomēr tas nav ieteicams. Diennaktī ir pietiekami apēst vienu līdz divas ēdamkarotes medus, lai organismu nodrošinātu ar visām medū esošajām vērtīgajām vielām. Savukārt tēju iespējams daudz labāk izbaudīt bez papildu elementiem un garšām, medu tikai palaizot klāt.

4. Tējas var izmantot arī vannām

Vai zināt, ka tējas ir lielisks veids, kā pagatavot kompresi vai vannas pauniņas? Dabīgās zālītes ir lielisks veids, kā uzveikt veselības problēmas un cīnīties ar bezmiegu!

Padzerot tēju, tās biezumus varat izmantot arī vēlāk, lai izveidotu kompresi un izmantot, kur nepieciešams.