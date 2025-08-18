#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Vankūverā melno lāci pārsteidza negaidīts pretspars, kad tas ielavījās mājā un sastapās ar vienu ņipru pretinieku – izmēros nelielo, bet ļoti drosmīgo suņuku Skautu.

Notikumu fiksējusi mājas drošības kamera. Kad melnais lācis bija ienācis viesistabā, tas mierīgi izpētīja telpu un apostīja dīvānu. Tieši tad pa gaiteni pretī metās mazais spalvu kamoliņš Skauts, kurš sāka nikni riet un skriet virsū nelūgtajam viesim.

Lācis, lai arī daudzkārt lielāks par savu uzbrucēju, acumirklī pagriezās un metās bēgt pa durvīm, kamēr trīsgadīgais Skauts nepiekāpīgi dzina viņu ārā.

Skauta saimniece Keila Kleine skrēja pakaļ un sauca: “Skaut, nāc šurp!” Tomēr suns, ignorējot saucienus, turpināja pakaļdzīšanos. Citā kameras rakursā redzams, kā Skauts lec lejā pa āra kāpnēm un turpina riet, kamēr lācis steidzas prom pa dārza trepēm.

Suņa saimniece stāsta, ka lācis apkaimē redzēts jau iepriekš, taču šoreiz tas pārkāpis robežu. Durvis viņa bija atstājusi vaļā, lai mājā ienāktu vēsums, bet ziņkārīgais zvērs to izmantojis kā “atvērtu ielūgumu” – ienācis mājā un pat pagaršojis Skauta brokastis.

“Viņš [Skauts] apskrēja ap stūri, un es redzēju, kā lācis skrien ārā no virtuves, kamēr suns to dzen ārā no mājas,” stāsta Kleine. “Paķēru lāču gāzi un skrēju uz pagalmu, bet viņš jau bija pārdzinis lāci pāri žogam.”

Lai arī Skauts izskatās nekaitīgs, saimniece saka, ka viņš bieži ir lielisks sargs: “Viņš ir mīļš un draudzīgs, bet ļoti nikns, kad vajag, un vienmēr mani un vīru sargā. Es biju pārsteigta, bet arī sapratu – kad viņš ir dusmīgs, viņš patiešām ir biedējošs.”

Saimniece atzīst, ka turpmāk, iespējams, durvis turēs ciet, taču viņai ir mierīgāk ap sirdi, zinot, ka Skauts vienmēr gatavs aizstāvēt savu māju: “Viņam ir liela personība… Es biju tik lepna par viņu – viņš bija tik drosmīgs.”

