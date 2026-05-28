Projektam “Bordo rezidences” Torņakalnā atzīmēti spāru svētki 0
Dzīvojamās ēku projektam “Bordo rezidences” Torņakalnā atzīmēti spāru svētki – būvniecība norit atbilstoši grafikam un objekta nodošana ekspluatācija plānota jau 2026. gada izskaņā. Tuvākajā laikā klientiem būs iespēja apskatīt demo dzīvokli.
Projekta pārdošanas vadītāja Kristīne Vizule norāda: “Apskatot demo dzīvokli, klientiem būs iespēja klātienē novērtēt gan apdares kvalitāti, gan telpisko risinājumu. Pieprasījums saglabājas stabils – vēl ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko dzīvokli par fiksētām cenām. Šobrīd jau ir rezervēti 25 procenti no kopējā dzīvokļu skaita.”
Projektu attīsta ASTOR Group, finansē Rietumu Banka, bet pārdošanu nodrošina Vestabalt – nekustamo īpašumu uzņēmums ar 35 gadu pieredzi. Projekts paredz divas energoefektīvas daudzdzīvokļu ēkas ar kopumā 74 dzīvokļiem ar pilnu apdari. Interjera koncepciju izstrādājusi dizainere Eva Staņeviča, uzsvaru liekot uz funkcionalitāti un ilgtspējīgiem materiāliem.
Ka uzsver Rietumu Bankas valdes loceklis un Kredītu pārvaldes vadītājs Artūrs Jukšs: “Latvijai un Rīgai nepieciešamas jaunas ilgtspējīgas dzīvojamās mājas, un “Bordo rezidences” ir ļoti labs piemērs tam, ka šādi mājokļi tiek augsti novērtēti un pieprasīti. Tas ir mūsu kārtējais projekts sadarbībā ar ASTOR Group, kuram esam piešķīruši kredītu gandrīz 6 miljonu eiro apmērā. Mēs augti novērtējam uzņēmuma augsto profesionālo līmeni, ko apliecina pārdomāta lokācijas izvēle, būvdarbu kvalitāte un rūpīga biznesa idejas realizācija”.
Ēkās integrēti mūsdienīgi tehniskie risinājumi – zemgrīdas apkure, rekuperācijas ventilācija un kvalitatīva skaņas izolācija. Teritorijā paredzētas apzaļumotas atpūtas zonas, bērnu rotaļu laukums, velo novietnes un elektroauto uzlādes vietas.
Torņakalns pēdējos gados piedzīvo strauju attīstību – apkaime kļuvusi par vienu no aktīvākajiem jauno projektu virzieniem Rīgā, kas, pēc ekspertu vērtējuma, pozitīvi ietekmē nekustamā īpašuma vērtību ilgtermiņā.