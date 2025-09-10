Princis Harijs pirmo reizi 18 mēnešu laikā satiek tēvu… Pēc tējas tases tikšanās beidzas nepilnas stundas laikā 15
Princis Harijs, Saseksas hercogs, kopā ar savu tēvu karali Čārlzu privāti iedzēra tēju. Tējas dzeršana ilga 55 minūtes un bija viņu pirmā tikšanās aci pret aci vairāk nekā 18 mēnešu laikā, ziņo britu medijs.
Harijs un Čārlzs pēdējo reizi klātienē satikās vairāk nekā pirms pusotra gada, kad hercogs 2024. gada februārī steidzās no ASV, lai satiktu tēvu pēc vēža diagnozes, taču viņi pavadīja kopā tikai nedaudz vairāk par pusstundu, pirms karalis devās atpūsties uz Sandringemu.
Hercogs, kurš 2020. gadā kopā ar sievu Meganu Mārklu atteicās no augstāko karaļnama pienākumu pildīšanas, vairs neveic oficiālus pienākumus monarhijas vārdā un joprojām ir atsvešināts no lielas daļas karaliskās ģimenes.
Harijs savos pretrunīgi vērtētajos memuāros apgalvoja, ka Viljams viņam fiziski uzbrucis strīdā par Meganu un ka viņš kopā ar Keitu pamudinājuši viņu 2005. gadā uzvilkt nacistu formu masku ballē, vēlāk smejoties par to.
Hercogs, kurš izteica vairākus citus pārmetumus Viljamam, Keitai, karalim un karalienei Kamillai intervijās pie TV personības Opras, “Netflix” dokumentālajā filmā un autobiogrāfijā, medijam “BBC” maijā sacīja, ka Čārlzs ar viņu nerunā tiesvedības dēļ un viņš nezina, “cik ilgi vēl tēvs dzīvos”.
Ziņots, ka Harijam nav piedāvāta naktsmītne karaļnama rezidencēs, un viņš mitinās viesnīcā par saviem līdzekļiem. Hercogs iepriekš paudis cerību uz samierināšanos ar ģimeni, sakot: “Protams, daži ģimenes locekļi man nekad nepiedos par grāmatas sarakstīšanu. Protams, viņi nekad nepiedos par daudzām lietām.”
Viņš piebilda: “Bet ziniet, es vēlētos samierināties ar ģimeni. Nav jēgas turpināt cīņu.”