Princis Harijs Londonā apmeklē tēva kronēšanas ceremoniju

Princis Harijs bez sievas jau ceļā uz dzimteni: anonīmi avoti atklāj, kam viņš piekristu nekavējoties 0

12:05, 8. septembris 2025
Princis Harijs, kurš, pēc The Sun ziņotā, šorīt tika manīts Losandželosas starptautiskajā lidostā, devies uz savu dzimteni Apvienoto Karalisti, kur viņš plāno pavadīt četras dienas, piedaloties vairākos labdarības pasākumos. Megana Mārkla šoreiz nepievienosies vīram, bet gan paliks Kalifornijā, lai rūpētos par bērniem – septiņgadīgo Ārčiju un četrus gadus veco Lilibetu.

Nav zināms, vai Harijs uzturēšanās laikā satiks savu tēvu karali Čārlzu III, kurš šobrīd uzturas Balmoralā un ar kuru viņš nav ticies jau 19 mēnešus.

Anonīmi avoti norāda, ka Harijam netika piedāvāta vieta kādā no karaļa rezidencēm, un tikšanās nav plānota. Tomēr tiek ziņots, ka hercogs pieņemtu uzaicinājumu, ja tas tiktu izteikts.
Harijs, visticamāk, pagarinās savu vizīti, lai apmeklētu nesen mirušās Kentas hercogienes Ketrīnas bēres. Viņa bija Harija mātes princeses Diānas draudzene un padomdevēja.

Ģimenes plaisa joprojām saglabājas

Karaliskie eksperti apšauba iespēju, ka Harijs satiks tēvu. Eksperts Čārlzs Rejs ir uzsvēris: “Galvenā problēma ir tā, ka Harijs lido vairāk nekā 5000 jūdžu, lai nokļūtu Londonā, bet karalis joprojām ir 500 jūdžu attālumā Skotijā. Maz ticams, ka viņš speciāli lidotu, lai ar dēlu tiktos uz tējas tasi.”

Viņš arī piebilda, ka izlīgums nebūtu iespējams bez prinča Viljama un Meganas līdzdalības.

Harijs uzturēšanās laikā ieplānojis apmesties viesnīcā uz sava rēķina. Tāpat nav plānota tikšanās ar brāli Viljamu.

Kāds prinča draugs laikrakstam “The Sunday Times” sacīja: “Viņš nav atmetis cerību ar ģimeni atgriezties Lielbritānijā.”

Pēdējo reizi Harijs redzēja tēvu 2024. gada februārī, kad 30 minūtes pavadīja Klarensas namā, tas notika pēc tam, kad karalis paziņoja, ka viņam diagnosticēts vēzis.

Harijs, Megana, Ārčijs un Lilibeta - britu karaliskā ģimene
Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Kolumbijā
