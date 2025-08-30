Harijs atgriežas Lielbritānijā: vai beidzot gaidāma izlīgšana ar tēvu? 0
Pēc pieciem gadiem ilga un sāpīga ģimenes nesaskaņu viļņa, Saseksas hercogs princis Harijs gatavojas vizītei Lielbritānijā, un daudzi interesējas, vai viņam izdosies sastapt savu tēvu, karali Čārlzu III? Plaisa starp karali un dēlu gadiem bijusi redzama publiski, taču pēdējie notikumi liecina, ka spriedze varētu mazināties un abu nesaskaņām pienācis gals, informē ārzemju medijs bbc.com.
Harijs Lielbritānijā ieradīsies 8. septembrī, lai piedalītos labdarības organizācijas “WellChild” balvu pasniegšanas ceremonijā. Viņš šeit jau vairāk kā 17 gadus atbalsta smagi slimus bērnus un viņu ģimenes, šī vizīte ilgs vairākas dienas. Plānots, ka vizītes laikā viņš nostiprinās saikni ar Apvienoto Karalisti un organizācijām, kuras viņš atbalsta.
Harijs pagājušā gada maijā intervijā BBC atklāja: “Vairs nav jēgas turpināt cīnīties.. Es gribētu salabt ar savu ģimeni.” Šie vārdi pauž vēlmi atrast ceļu pie mierīgām attiecībām ar tēvu, neskatoties uz gadiem ilgušajām nesaskaņām un pastiprināto sabiedrības uzmanību.
Iepriekšējā tikšanās starp tēvu un dēlu notika 2024. gada februārī, kad Harijs ieradās Lielbritānijā uz īsu vizīti, lai piedalītos Klarensa nama pasākumā. Toreiz viņš redzēja karali vien pusstundu. Tagad, ar karali atrodoties Skotijā un regulāri dodoties uz dienvidiem savas veselības un oficiālo vajadzību dēļ, pastāv iespēja abu satikšanos organizēt privāti un bez plašas sabiedrības uzmanības.
Privātās tikšanās joprojām ir delikāts jautājums, jo gan Bekingemas pils, gan Harija un Meganas pārstāvji nevēlas publiski atklāt detaļas. Tomēr tas, ka abas puses gatavojas sarunām bez publiskas uzmanības, liecina par nelielu noskaņojuma uzlabošanos un cerību, ka ilgstošā ģimenes spriedze varētu mazināties.
Šī vizīte ir nozīmīga arī emocionāli, jo Harijs turpina atbalstīt labdarības projektus, piemēram, maijā nodrošinot pārtikas pakas neaizsargātām ģimenēm Notingemā, un pat dzīvojot ASV saglabā ciešu saikni ar britu labdarības organizācijām. Neskatoties uz gadiem ilgušajām nesaskaņām, šī atgriešanās var būt būtisks solis ceļā uz ģimenes mieru un savstarpēju saprašanos.