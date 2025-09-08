Princis Harijs apmeklē karalienes Elizabetes II kapa vietu. Situācija ar netālu esošo brāli Viljamu un Keitu izvērtās kutelīga 0
Princis Harijs šodien tūlīt pēc ierašanās Apvienotajā Karalistē uz četru dienu vizīti apmeklēja nelaiķes karalienes Elizabetes II kapa vietu, kamēr princis Viljams un Velsas princese Ketrīna piedalījās pasākumā tikai 7,4 jūdzes (aptuveni 12 kilometru) attālumā.
Saseksas hercogs ieradās Hītrovas lidostā šorīt un uzreiz tika nogādāts uz Sv. Jura kapelu Vindzoras pilī, kur viņš nolika ziedu vainagu un ziedus, pieminot savas vecmāmiņas, karalienes Elizabetes II, nāves trešo gadadienu, kura aizgāja mūžībā 2022. gada 8. septembrī.
Tikmēr princis Viljams, kurš piedalījās karalienes piemiņas pasākumā Saningdeilā, Berkšīrā, atradās tikai 16 minūšu brauciena attālumā, tomēr abi brāļi tā arī nesatikās.
Harija vizīte Apvienotajā Karalistē ir viņa ilgākā vizīte sājā valstī kopš 2022. gada, kad viņš un viņa sieva Megana šeit ieradās karalienes nāves dēļ. Šoreiz Harijs ceļo viens, kamēr Megana palikusi Kalifornijā kopā ar viņu bērniem Ārčiju un Lilibetu.
Ipeirkšējā Harija vizīte Apvienotajā Karalistē notika 2024. gada aprīlī, kad viņš zaudēja juridisko cīņu par drošības aizsardzības līmeni, ko viņam nodrošināja valdība, atrodoties Lielbritānijā, pēc tam kad viņš un Megana 2020. gadā atteicās no karalisko pienākumu pildīšanas un pārcēlās uz Kaliforniju.
Vēlāk viņš piedalījās ikgadējā WellChild Awards ceremonijā Londonā, kas atbalsta bērnus ar smagām un hroniskām slimībām un viņu ģimenes. Harijs ir šīs labdarības organizācijas patrons jau 17 gadus, turpinot to atbalstīt arī pēc atteikšanās no karaliskajiem pienākumiem, un ceremonijā pasniedza balvu.
Bekingemas pils nav sniegusi informāciju par to, vai karalis Čārlzs, kurš pašlaik uzturas savā Skotijas rezidencē Birkholā, tiksies ar Hariju, ar kuru viņš nav ticies 19 mēnešus. Viņu pēdējā tikšanās notika 2024. gada februārī, kad Harijs ieradās Lielbritānijā pēc Čārlza vēža diagnozes paziņošanas.
Avoti norāda, ka, lai gan attiecības starp tēvu un dēlu ir saspīlētas, pēdējā laikā vērojamas pazīmes, kas liecina par iespējamu samierināšanos. Ja Čārlzs izteiks uzaicinājumu uz tikšanos, Harijs, kā ziņo avoti, būs gatavs pielāgot savu grafiku, lai to īstenotu.
Tikmēr princis Viljams, kurš ieņēmis stingrāku nostāju attiecību atjaunošanā ar brāli, visas Harija vizītes dienas ir aizņemts ar citiem oficiāliem pienākumiem.