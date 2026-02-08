VIDEO. FOTO. Kalnu slēpotāja ignorē savainojumu, riskē un piedzīvo dramatisku kritienu olimpiskajā trasē. Steidzami veikta operācija 0
Titulētā ASV kalnu slēpotāja Lindsija Vona svētdien olimpisko spēļu sacensībās guvusi kreisās kājas apakšstilba lūzumu, traumējot to pašu kāju, kuras ceļgalam viņai jau bija pārrautas krusteniskās saites.
Vona, kura Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izlēma startēt ar kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsumu, svētdien nobrauciena disciplīnā piedzīvoja kritienu.
A terrible silence, unbelievable. A dramatic ending. Lindsey Vonn, who competed despite her injury, suffered a terrible accident.
Oh queen, why did you have to do this? Even those who know almost nothing about this sport know your life, know that you are a legend of this sport.… pic.twitter.com/6cSzP0FRXJ
Lindsey Vonn termina su heroico (y para muchos irresponsable) regreso a los JJOO.
Participaba con un ligamento cruzado comprometido y un menisco dañado.
La campeona olímpica de 2010, corría con una férula de protección en su rodilla.
Se retiró en 2019 por lesiones crónicas y su… pic.twitter.com/744WnKhTCn
Vona uz starta izgāja ar 13. numuru, bet jau trases augšgalā pieļāva kļūdu un piedzīvoja kritienu. No trases viņa tika aizvesta ar mediķu helikopteru.
Itālijas ziņu aģentūras ANSA un “Adnkronos” vēsta, ka Vonai slimnīcā Trevīzo veikta kreisās kājas operācija. Iepriekš sportistes treneris minēja, ka kāja, visticamāk, ir lauzta.
Team USA's Lindsey Vonn is airlifted to hospital after a dramatic crash during the women’s downhill 😮🇺🇸
She was competing just 𝑶𝑵𝑬 𝑾𝑬𝑬𝑲 after tearing her ACL 🤯 pic.twitter.com/3TxW3tSckl
Pagājušās nedēļas beigās Pasaules kausa sacensībās nobraucienā Vona piedzīvoja kritienu pēc neveiksmīgas piezemēšanās. Lai gan sportiste spēja sasniegt pēc tam finiša līniju pašas spēkiem, viņa pēc tam ar helikopteru tika nogādāta uz slimnīcu.
Otrdien preses konferencē Vona pavēstīja, ka viņas kreisajam ceļgalam ir pilnībā sarauta krusteniskā saite, kā arī bojāts menisks un kaula sasitums.
41 gadu vecā kalnu slēpotāja pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kura Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā.
Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.