Puče: Es jau jums rudenī teicu, ka pavasarī tecēs gan bērzu sulas, gan Jānis Citskovskis 0
TV24 raidījumā “STOPkadri” Armands Puče asi kritizēja Latvijas politisko vidi, atsaucoties uz bijušā Valsts kancelejas vadītāja Jāņa Citskovska izteikumiem par politiskajiem procesiem valstī. Viņš izcēla apgalvojumus par bijušā premjera Krišjāņa Kariņa ietekmi, norādot, ka Kariņš esot spēlējis nozīmīgu lomu politisko amatu sadalē un lēmumu pieņemšanā, tostarp saistībā ar augstākajiem valsts amatiem.
Puče retoriski vaicāja, vai sabiedrībai nav palikuši nepamanīti būtiski politiskie darījumi un vienošanās?
Tāpat viņš pievērsās politikas aizkulisēm, raksturojot tās kā savstarpēju izdevīguma attiecību tīklu, kurā atbalsts tiek sniegts apmaiņā pret pretpakalpojumiem. Puče ironiski raksturoja šo sistēmu kā “politisko veikalu”, kur lēmumi tiek pieņemti nevis sabiedrības interesēs, bet šauru politisko aprindu ietvaros.
