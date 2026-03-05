Armands Puče par premjerministri olimpiādē: “Izdomāja kā Putins parēgoties hokeja izlases treniņa laikā” 0

22:39, 5. marts 2026
Viedokļi

Armands Puče TV24 raidījumā “STOPkadri” atskatījās uz aizvadītajām ziemas olimpiskajām spēlēm, ironizējot par Latvijas augstāko amatpersonu uzvedību jeb precīzāk – “zīmēšanos”.

“Evika Siliņa izdomāja kā Putins parēgoties Latvijas hokeja izlases treniņa laikā… Tas parāda, cik viņa ir tālu no tā, kas saucas olimpiskās spēles,” sacīja Puče. Žurnālists uzdeva arī neērtu jautājumu par Siliņas olimpisko tērpu – kas par to maksāja?

Vēl Puče runāja par biatlonista Andreja Rastorgujeva atvainošanos. Tāpat viņš komentēja olimpiskos suvenīrus un īpaši izcēla Edgara Rinkēviča klātbūtni olimpiādē.

Vairāk uzzini pievienotajā video!

