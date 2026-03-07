Puče par Valaiņa “aploksni” Trampam: “Droši var teikt, ka ZZS met kūleņus ārkārtīgi interesantā veidā” 0
Armands Puče TV24 raidījumā “STOPkadri” ironiski analizē politiskās kūleņošanas piemērus, īpaši izceļot Viktora Valaiņa vizīti Donalds Trampa rezidencē Mar-a-Lago. Puče norāda, ka Valaiņa stāstījums par “sakaru stiprināšanu” izklausās pēc mēģinājuma sevi pozicionēt starptautiski, taču nav skaidrs, vai vizītei bijusi politiska vai ekonomiska jēga.
“Cik varēja maksāt šis ceļojums? Tā nebija oficiāla vizīte. Nekur tas neparādās. Iespējams, ka tas bija privāts ielūgums,” pauž Puče.
Pats Tramps gan tur nebija, bet bija viņa dēli, ar kuriem ekonomikas ministrs kopā nofotografējies.
