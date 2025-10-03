VIDEO. Pirmā nakts gandrīz kļuva liktenīga: kā tagad klājas Rīgas ZOO kapibaru mazulim? 0
Septembra izskaņā Rīgas ZOO dalījās ar priecīgu vēsti – piedzimis kapibaras mazulis. Kā viņam pašlaik klājas?
Pēc piedzimšanas kapibaru mazulis savu pirmo nakti nepārdzīvoja viegli – no rīta dzīvnieku kopēji to atrada novārgušu un nespēcīgu. Nebija skaidrs, vai nakts aukstums vai kāds no lielajiem saimes locekļiem nejauši bija uzgūlies virsū, taču Rīgas ZOO speciālisti nekavējās un nogādāja mazuli veterinārārstu aprūpē.
Tagad kapibaru ģimenes jaunākais loceklis atkopjas siltās iekštelpās un jūtas arvien labāk. Viņu katru dienu apskata un sver, kā arī papildus mammas pienam piebaro, lai stiprinātu veselību un svaru. Šis ir pirmais mazulis jaunajai mātītei, un dabā bieži notiek, ka pirmie pēcnācēji prasa īpašas rūpes.
Šobrīd mazulis kļūst arvien aktīvāks – viņš jau skraida, pēta apkārtni un mēģina peldēt, kā pienākas īstam kapibaru bērnam.
Lai gan parasti Rīgas ZOO kopēji cenšas netraucēt dabiskos procesus, šoreiz viņi izlēma palīdzēt jaunajai mammai, dodot iespēju mazulim izaugt stipram un veselam.