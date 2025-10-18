VIDEO. Sirsnīgs brīdis Vecāķos: zoodārzā aprūpētie ronēni atgriežas jūrā 0
Aizvadītajā nedēļā Rīgas pašvaldības policija kopā ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbiniekiem devās īpašā misijā – palīdzēt diviem ronēniem atgriezties jūrā.
Abi jūras zīdītāji pavasarī bija atrasti savainoti piekrastē, un kopš tā laika rūpīgi aprūpēti zooloģiskajā dārzā. Tagad, kad ronēni pilnībā atguvuši spēkus un veselību, viņiem tika dota iespēja atgriezties dabiskajā vidē – Baltijas jūrā.
Atbrīvošanas vieta izvēlēta simboliska – Vecāķu pludmale, kur arī sākās viņu glābšanas stāsts. Policijas un zoodārza darbinieki rūpējās, lai dzīvnieku nogādāšana noritētu mierīgi un droši.